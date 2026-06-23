Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện giám sát rửa tiền

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhiều tiêu chí hiện vẫn mang tính định tính và chưa được lượng hóa rõ ràng. Theo cơ quan này, việc làm rõ các tiêu chí sẽ giúp nâng cao hiệu quả áp dụng, giám sát và phòng, chống rửa tiền trong thực tiễn...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận cuộc họp. Ảnh: MOJ.

Ngày 22/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Theo báo cáo, việc sửa đổi, bổ sung các luật trên nhằm thực hiện chủ trương và thực tế về sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời khắc phục các thiếu hụt tại Luật Phòng, chống rửa tiền, đảm bảo phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế và thực tiễn của Việt Nam. Mặt khác, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, hội nhập kinh tế toàn cầu.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung “dịch vụ tài sản mã hóa” là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này, nhằm bảo đảm cơ quan quản lý có công cụ giám sát, phòng ngừa đối với hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cao về rửa tiền xuyên biên giới.

Liên quan đến thị trường vốn, dự thảo bổ sung quy định cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sửa đổi nhằm tạo cơ sở pháp lý cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động “nhận và quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ” theo quy định của pháp luật có liên quan.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở luật hóa toàn bộ Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối nhằm bảo đảm phù hợp với Hiến pháp…

Đối với các quy định liên quan đến tài sản mã hóa và phòng, chống rửa tiền, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo đó, nhiều tiêu chí hiện được quy định theo hướng định tính như giao dịch có giá trị lớn, giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn, giao dịch có điều kiện giá bất thường hay có liên quan đến các chủ thể có hệ thống kiểm soát phòng, chống rửa tiền yếu kém. Nếu không được lượng hóa rõ ràng, các quy định này có thể gây khó khăn trong quá trình áp dụng và giám sát thực tế.

Đối với dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng đối với các loại tài sản bảo đảm khác, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến giới hạn sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng; nghiên cứu cho phép các tổ chức tín dụng đủ điều kiện được tham gia phân phối chứng chỉ quỹ nhằm góp phần phát triển thị trường vốn theo hướng an toàn, minh bạch.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và tính hợp hiến của các chính sách được đề xuất, đặc biệt đối với quy định về nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của dự án luật theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện các cơ chế hậu kiểm nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước trong bối cảnh nhiều quy định đặc thù và thủ tục hành chính đang được đơn giản hóa hoặc bãi bỏ.