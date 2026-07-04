Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ sau 111 ngày đêm

Đại diện Bộ Quốc phòng thông tin, đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó, mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ; bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN...

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã thông tin những kết quả cụ thể của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ".

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN MẪU HÀI CỐT LIỆT SĨ

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đã được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; chăm sóc ngày càng tốt hơn đối với người có công với cách mạng.

Chiến dịch có tính chất toàn diện nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch đề ra 5 mục tiêu. Thứ nhất, tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Thứ hai, hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Thứ ba, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Thứ tư, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Thứ năm, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên/tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch được phát động vào ngày 2/4/2026, nhưng thời gian Chiến dịch được tính từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Tính đến ngày 4/7/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã bước sang ngày thứ 111, đạt được những kết quả rất tích cực.

Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin, kết luận địa bàn, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể cho các đơn vị. Đồng thời kiện toàn các đội quy tập, hiện nay là 32 đội với quân số hơn 1.500 người.

Bên cạnh đó, một giải pháp mới được Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quyết liệt chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đã và đang đem lại hiệu quả rất thiết thực.

Đó là việc tổng hợp, rà soát thông tin, nhất là hồ sơ giải mật của nước ngoài để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Vừa qua, đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tại tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tại Quảng Ngãi đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ (ngày 29/6); tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đang khảo sát dò tìm (dự kiến tổ chức Lễ khai quật vào ngày 6/7/2026).

Một điểm mới trong phương pháp dò tìm là đã kết hợp giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ với thực địa, kết hợp lời kể nhân chứng với sử dụng thiết bị hiện đại (radar quét ngầm) để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng phải đào đắp, phá dỡ trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, việc tổ chức đồng loạt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ (trong tổng số khoảng gần 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước) đòi hỏi phải tổ chức bài bản, có quy trình chặt chẽ, khoa học.

Do vậy, để hạn chế thấp nhất nhầm lẫn, sai sót có thể xảy ra trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.

Phần mềm có chức năng số hóa, lưu trữ toàn bộ các thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm có thể "truy vết" các mẫu đã lấy nếu có sự nhầm lẫn trong quá trình bàn giao, lưu trữ. Đến nay, đã có trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với khoảng 3.300 người.

BẢO ĐẢM KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Nội vụ đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Quy trình phối hợp và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Từ đó, làm cơ sở để các địa phương dự toán bảo đảm kinh phí tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức bàn giao nhận, lưu trữ, bảo quản, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.

Về công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, Bộ Quốc phòng đã tập trung lực lượng rà phá các khu vực trọng điểm, vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập hơn 330 tổ, đội rà phá với quân số hơn 5.000 người và hơn 1.300 phương tiện chuyên dùng.

Về kết quả cụ thể, đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó, mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ; bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN.

Rà phá bom mìn trên diện tích hơn 7.000 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang hơn 3.000 ha, đạt hơn 70% tiến độ. Bộ Công an tổ chức thu gần 95.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ hơn 50.000 mẫu.

Trong thời gian 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia các giải pháp để phấn đấu đạt được mục tiêu của chiến dịch đề ra.