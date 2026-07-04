Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ sau 111 ngày đêm

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã thông tin những kết quả cụ thể của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ".
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đã được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; chăm sóc ngày càng tốt hơn đối với người có công với cách mạng.
Chiến dịch có tính chất toàn diện nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch đề ra 5 mục tiêu. Thứ nhất, tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Thứ hai, hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.
Thứ ba, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Thứ tư, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Thứ năm, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên/tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch được phát động vào ngày 2/4/2026, nhưng thời gian Chiến dịch được tính từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Tính đến ngày 4/7/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã bước sang ngày thứ 111, đạt được những kết quả rất tích cực.
Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin, kết luận địa bàn, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể cho các đơn vị. Đồng thời kiện toàn các đội quy tập, hiện nay là 32 đội với quân số hơn 1.500 người.
Bên cạnh đó, một giải pháp mới được Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quyết liệt chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đã và đang đem lại hiệu quả rất thiết thực.
Đó là việc tổng hợp, rà soát thông tin, nhất là hồ sơ giải mật của nước ngoài để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
Vừa qua, đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tại tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tại Quảng Ngãi đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ (ngày 29/6); tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đang khảo sát dò tìm (dự kiến tổ chức Lễ khai quật vào ngày 6/7/2026).
Một điểm mới trong phương pháp dò tìm là đã kết hợp giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ với thực địa, kết hợp lời kể nhân chứng với sử dụng thiết bị hiện đại (radar quét ngầm) để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng phải đào đắp, phá dỡ trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, việc tổ chức đồng loạt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ (trong tổng số khoảng gần 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước) đòi hỏi phải tổ chức bài bản, có quy trình chặt chẽ, khoa học.
Do vậy, để hạn chế thấp nhất nhầm lẫn, sai sót có thể xảy ra trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.
Phần mềm có chức năng số hóa, lưu trữ toàn bộ các thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm có thể "truy vết" các mẫu đã lấy nếu có sự nhầm lẫn trong quá trình bàn giao, lưu trữ. Đến nay, đã có trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với khoảng 3.300 người.
Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Nội vụ đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Quy trình phối hợp và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Từ đó, làm cơ sở để các địa phương dự toán bảo đảm kinh phí tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức bàn giao nhận, lưu trữ, bảo quản, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.
Về công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, Bộ Quốc phòng đã tập trung lực lượng rà phá các khu vực trọng điểm, vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập hơn 330 tổ, đội rà phá với quân số hơn 5.000 người và hơn 1.300 phương tiện chuyên dùng.
Về kết quả cụ thể, đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó, mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ; bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN.
Rà phá bom mìn trên diện tích hơn 7.000 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang hơn 3.000 ha, đạt hơn 70% tiến độ. Bộ Công an tổ chức thu gần 95.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ hơn 50.000 mẫu.
Trong thời gian 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia các giải pháp để phấn đấu đạt được mục tiêu của chiến dịch đề ra.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng...
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình”) thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...
Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn chịu nhiều tác động từ quá trình tái cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang tiếp tục phát huy vai trò là "tấm đệm" an sinh, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm thời gian tìm kiếm việc làm mới và nâng cao kỹ năng nghề.
Góp ý tại cuộc họp thẩm định Luật Định danh và xác định điện tử, các ý kiến đề nghị nên tách quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan khác; quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ...
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ từ ổ dịch do virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...