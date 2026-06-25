Triển khai công tác thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.
Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội) ngày 24/6, kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc.
Đây là một hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), đồng thời triển khai Kế hoạch số 51-KH/ĐUCA ngày 24/4/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an.
Ngay tại lễ phát động, những thông báo kết quả giám định ADN được trao tận tay thân nhân liệt sĩ đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt xúc động.
Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận, đối sánh mẫu ADN, qua đó phát hiện và công nhận danh tính đối với 25 trường hợp liệt sĩ.
Từ kết quả đối sánh ADN, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ đối với liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết-người đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết sinh năm 1953, quê Hải Dương (cũ), nhập ngũ tháng 2/1971, cấp bậc Binh nhất, chiến sĩ đơn vị V104/F7, B2; hy sinh ngày 3/9/1971.
Cùng với đó, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định xác định danh tính đối với hai liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy – Phụng Hiệp gồm: Liệt sĩ Đoàn Văn Khải, sinh năm 1950, quê Ninh Bình, cấp bậc Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng, đơn vị Đại đội 800 KB, hy sinh ngày 3/10/1972; và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, sinh năm 1952, quê Thanh Hóa, cấp bậc Trung đội phó, đơn vị Nam bộ, hy sinh ngày 20/10/1972.
“Đó không chỉ là niềm vui rất lớn của 3 gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn dân, nhất là những người đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động chia sẻ.
Theo Phó Thủ tướng, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho thấy dù chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn luôn nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương, đất nước.
Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm của Bộ Công an trong việc chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.
Thời gian qua, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ.
Hiện nay, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm kiên trì, quyết liệt. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò rất quan trọng.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.
Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn Hà Nội.
Cùng với hoạt động lấy mẫu ADN, chương trình cũng triển khai khám bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc cho thân nhân liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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