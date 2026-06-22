Đảng ủy VUSTA sơ kết 6 tháng đầu năm và trao huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên

Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Loan

Ngày 22/6/2026, Ban chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 14 đảng viên.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Châu Văn Minh và đồng chí Nguyễn Phi Long trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Loan

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Châu Văn Minh đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, nhiều thuận lợi đan xen. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với thực tế.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận làm rõ 3 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; về công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng, việc triển khai các kết luận, quy định của Trung ương tại Đảng bộ; tinh thần trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở các bộ phận; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Thông qua đó, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra rõ những hạn chế trong khâu tổ chức, thực hiện, tìm nguyên nhân để khắc phục.

Thứ hai, cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2026. Dự báo khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2026 là rất lớn. Để đảm bảo hoàn thành tốt, ông Minh đề nghị hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý, đảng viên; công tác củng cố và kiện toàn cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên kịp thời để định hướng, tạo sự đồng thuận cao và những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn.

Thứ ba, nhiệm vụ rất quan trọng của năm 2026 được nhấn mạnh đó là tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, trong đó có công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng báo cáo sửa đổi điều lệ của Liên hiệp hội.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định “sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ phụ thuộc rất lớn vào năng lực của lãnh đạo cấp ủy và tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Loan

Tại hội nghị, ông Phạm Hữu Duệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Báo cáo cho biết trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Ban Thường vụ và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm tốt công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Đảng ủy cấp trên.

Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ, trong đó có 3 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cố gắng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng lần này là những người đã dành nhiều năm tuổi trẻ, công sức và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, trong đó có những đồng chí đã có hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào của các chi bộ, Đảng bộ và tổ chức nơi các đảng viên sinh hoạt, công tác”. Nhấn mạnh điều này, ông Nguyễn Phi Long mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, là điểm tựa tinh thần để thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo. Bốn điều đảng viên vừa là lời thề danh dự, vừa là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên luôn ghi nhớ và thực hiện trong suốt quá trình công tác, cống hiến.

Tính đến ngày 20/6/2026, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có 56 chi bộ trực thuộc với tổng số 726 đảng viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống là tổ chức tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Long tin tưởng Đại hội sẽ được tổ chức thành công, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò vị trí, trách nhiệm của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước theo một mô hình mới.