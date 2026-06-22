Đảng ủy VUSTA sơ kết 6 tháng đầu năm và trao huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên
HHằng Anh
Chọn cỡ chữ
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Ngày 22/6/2026, Ban chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng
đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy; đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 14 đảng viên.
Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch
Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng
bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Châu Văn Minh đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 diễn
ra trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, nhiều thuận lợi đan xen. Với tinh
thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp đã
bám sát chỉ đạo của Đảng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để
cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với thực tế.
Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh nhấn mạnh
yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận làm rõ 3 vấn đề trọng tâm.
Thứ nhất, đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; về công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng, việc
triển khai các kết luận, quy định của Trung ương tại Đảng bộ; tinh thần trách
nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở các bộ phận; việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Thông qua đó, cần phải thẳng thắn nhìn
nhận, chỉ ra rõ những hạn chế trong khâu tổ chức, thực hiện, tìm nguyên nhân để
khắc phục.
Thứ hai, cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối
năm năm 2026. Dự báo khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2026 là rất lớn.
Để đảm bảo hoàn thành tốt, ông Minh đề nghị hội nghị tập trung thảo luận các giải
pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt cấp ủy,
sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý, đảng viên; công tác củng cố và kiện toàn cấp
ủy, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công
tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên kịp thời để định
hướng, tạo sự đồng thuận cao và những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh các hoạt động
chuyên môn.
Thứ ba, nhiệm vụ rất quan trọng của năm 2026 được nhấn mạnh đó là tập trung
chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, trong đó có công tác lựa chọn, giới thiệu
nhân sự tham gia Ban Chấp hành, xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng báo cáo sửa
đổi điều lệ của Liên hiệp hội.
Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định “sự phát
triển vững mạnh của Đảng bộ phụ thuộc rất lớn vào năng lực của lãnh đạo cấp ủy
và tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên”.
Tại hội nghị, ông Phạm Hữu Duệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Báo cáo cho biết trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội
XIV của Đảng và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Liên
hiệp Hội Việt Nam và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành các
chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm
tra Đảng ủy. Ban Thường vụ và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
làm tốt công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Đảng
ủy cấp trên.
Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh
đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí,
vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy
trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.
Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; quán triệt các nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; đồng thời đẩy mạnh
công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam
tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác
kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đồng thời chuẩn bị
các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt
Nam.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ, trong đó có 3 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Phó
Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định đây
là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cố gắng rèn luyện, phấn
đấu và cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
thời gian vừa qua.
Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng lần này là những người
đã dành nhiều năm tuổi trẻ, công sức và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, trong
đó có những đồng chí đã có hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.
“Việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi
cá nhân mà còn là niềm tự hào của các chi bộ, Đảng bộ và tổ chức nơi các đảng
viên sinh hoạt, công tác”. Nhấn mạnh điều này, ông Nguyễn Phi Long mong muốn
các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, là điểm tựa tinh
thần để thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo. Bốn điều đảng viên vừa là lời
thề danh dự, vừa là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên luôn ghi nhớ và thực
hiện trong suốt quá trình công tác, cống hiến.
Tính đến ngày 20/6/2026, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có 56 chi bộ trực thuộc với tổng số 726 đảng viên.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề
nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống là tổ chức tập hợp,
đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước.
Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Long tin tưởng Đại hội sẽ được tổ chức thành
công, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò vị trí, trách nhiệm của các nhà khoa học,
đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước theo một
mô hình mới.
Học viện An ninh nhân dân cần xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng báo chí là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...