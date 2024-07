Đảo chiều thành công, hàng trăm cổ phiếu quay đầu tăng, lợi nhuận bắt đáy rất lớn

Thanh khoản chiều nay bất ngờ sụt giảm mạnh hơn 20% so với phiên sáng nhưng cổ phiếu đảo chiều tăng giá cả loạt. Điều này cho thấy có tín hiệu rút lệnh bán. Dù VN-Index cuối phiên tăng chưa tới 7 điểm và cũng chưa giành lại được mốc 1240 điểm, nhưng cả trăm cổ phiếu tăng trên 1% so với tham chiếu và đạt biên độ phục hồi 2-5% so với giá thấp nhất.

Với biên độ phục hồi rất rộng, nhà đầu tư bắt đáy hôm nay được hưởng lợi lớn. Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa ghi nhận 259 mã tăng/177 mã giảm, tốt hơn nhiều so với cuối phiên sáng (114 mã tăng/289 mã giảm) và đặc biệt tốt so với thời điểm chỉ số chạm đáy (57 mã tăng/353 mã giảm). Diễn biến đảo chiều trên diện rất rộng như vậy cho thấy có lực cầu bắt đáy đồng loạt, chứ không đơn thuần là kéo trụ để nâng đỡ điểm số.

Thực ra các trụ hôm nay không mạnh. VCB chiều nay tụt giá, lùi về tham chiếu lúc đóng cửa. HPG cải thiện rất nhỏ, chốt vẫn giảm 0,36%. CTG cũng tương tự, hầu như không tiến thêm được, vẫn giảm 0,62%. TCB cả phiên chiều dậm chân tại chỗ, đóng cửa giảm nhẹ 0,22%. GAS, BID, VIC cũng không mạnh thêm rõ rệt, BID thậm chí chiều nay còn suy yếu nhẹ và đóng cửa tăng không đáng kể 0,22%. Đây đều là các cổ phiếu nằm trong nhóm 10 mã vốn hóa hàng đầu có thể điều tiết VN-Index.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu blue-chips tầm trung trong rổ VN30 lại khá mạnh. GVR phiên chiều có nhịp tăng bùng nổ lên kịch trần. PLX cũng không kém, tăng 3,68% so với giá chốt buổi sáng, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 2,2%. VJC, TPB, POW là các cổ phiếu khác trong rổ VN30 đóng cửa tăng hơn 1%. Thống kê rổ này thì tới 25/30 mã chiều nay có tăng giá cao thêm, chỉ 3 mã tụt giá là BID, VCB và VNM.

Nếu có các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất tham gia, nhịp đảo chiều còn rực rỡ hơn nữa.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay mới thật sự rực rỡ. Các blue-chips gắng sức bẻ ngược VN-Index đi lên tạo động lực phục hồi dữ dội ở các mã nhỏ. Chỉ số nhóm Smallcap đóng cửa tăng 1,25%, Midcap tăng 1,14% trong khi VN30-Index tăng 0,14% và VN-Index tăng 0,54%. Toàn sàn HoSE có tới 137 cổ phiếu tăng quá 1% so với tham chiếu lúc đóng cửa. Nhóm này chiếm xấp xỉ 41% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, cho thấy sự tập trung của dòng tiền vẫn có hiệu quả nhất định.

Thực vậy, bất chấp cổ phiếu đóng cửa có tăng nhiều so với tham chiếu hay ít, mức độ phục hồi giá trong phiên mới là điều có lợi cho nhà đầu tư bắt đáy. Những cổ phiếu tăng giá khỏe và thanh khoản hàng đầu thị trường hôm nay đều đem lại biên lợi nhuận trong phiên rất cao: DGC phục hồi 3,29% so với đáy, đóng cửa tăng 1,48%, thanh khoản 340,9 tỷ đồng; DIG phục hồi 6,54%, chốt tăng 4,94%, thanh khoản 290,9 tỷ; VIX phục hồi 7,01% thành tăng 3,94%, giao dịch 260,6 tỷ; GEX phục hồi 4,17% thành tăng 2,97%, giao dịch 226,6 tỷ; HSG phục hồi 3,62% thành tăng 1,33%, giao dịch 224,7 tỷ… Nói chung trong nhóm 137 mã tăng trên 1% cuối phiên, có tới 100 mã phục hồi từ 3% trở lên so với giá thấp nhất.

Các mã thanh khoản thấp hơn thậm chí đạt mức tăng cực kỳ ấn tượng. CTR, MIG, CNG, CSV, TNH, CMX kịch trần. Nhóm DBC, EVG, VTO, DXG, GIL, VTP, GEG… tăng trên 5% với thanh khoản khá.

Điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản không cao, thậm chí mức khớp lệnh hai sàn còn giảm hơn 20% so với phiên sáng, chỉ đạt 7.647 tỷ đồng. Sàn HoSE giảm giao dịch 21%, đạt 7.095 tỷ. Rổ VN30 cũng giảm gần 35% còn 2.936 tỷ đồng. Thanh khoản thấp ở chiều phục hồi thường là tín hiệu không tốt. Tuy vậy nếu nhìn từ diễn biến hoảng loạn ngay đầu phiên thì đây lại là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ khi nhà đầu tư không còn bán tháo nhiều nữa. Giá cổ phiếu phục hồi khá dễ dàng.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giảm mua tăng bán. Cụ thể, khối này xả mới 1.012,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE, tăng 7% so với phiên sáng, nhưng mua lại giảm 21% còn 975,1 tỷ. Mức bán ròng nhẹ tương ứng là 37,5 tỷ đồng. Hầu hết các mã bị bán ròng từ sáng, chiều nay có tăng thêm. Nhiều nhất là DGC -115,9 tỷ, MWG -89,7 tỷ, SSI -88 tỷ, FPT -74,9 tỷ, VCB -43,3 tỷ, DGW -34,1 tỷ, BID -26,7 tỷ, TCH -23,6 tỷ. Bên mua có VNM +81,4 tỷ, HPG +65,2 tỷ, STB +39,8 tỷ, HDG +37,8 tỷ, DBC +36,4 tỷ, POW +35,6 tỷ, KBC +34,3 tỷ, MSN +32,4 tỷ…