Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh người chây ì nộp phạt vi phạm hành chính

Theo dự thảo tờ trình, sau gần 13 năm triển khai thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ hạn chế, bất cập lớn, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật.
Trong đó, các quy định về tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự phù hợp với thực tiễn triển khai. Nhiều quyết định không được thực thi hiệu quả trong khi các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
Điều này không chỉ làm giảm tính răn đe mà còn gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc thu tiền phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Dự thảo luật gồm 6 phần, 129 điều bổ sung nhiều nội dung mới như nâng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức.
Đặc biệt, dự thảo bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới như tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;
Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;
Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;
Tạm dừng đăng kiểm phương tiện; tạm dừng đăng ký phương tiện; tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng
Ngoài ra, theo dự thảo, việc kê biên tài sản để bán đấu giá quy định không cần phải là tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản có giá trị khác nhau thì kê biên tài sản có giá trị thấp hơn trước.
Theo dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật, số vụ vi phạm hành chính đã phát hiện là 74.769.686 vụ việc, tổng số vụ việc đã xử phạt là 66.248.509 vụ việc (chiếm 88,6% số vụ vi phạm).
Trong đó, số vụ việc bị chuyển truy cứu cứu trách nhiệm hình sự là 397.284 vụ việc (chiếm 0,6% tổng số vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính).
Về thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt thu được là hơn 112 nghìn tỷ đồng; số tiền thu được thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là hơn 5.304 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo khách hàng cần tuyệt đối cảnh giác, không truy cập liên kết lạ, không cung cấp mã OTP và chỉ giao dịch qua các kênh chính thống của ngành điện…
Đề án định hướng coi người cao tuổi là nguồn lực quý giá cần được phát huy và chăm sóc, là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh già hóa dân số...
Thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước sau đó trốn ở lại...
Bộ Nội vụ giao Vụ Chính quyền địa phương xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển. Qua đó, nhằm phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...
Số lao động thiếu hụt này chủ yếu tập trung ở các ngành công nghệ cao, kỹ thuật và phát triển bền vững, theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...