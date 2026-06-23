Thứ Ba, 23/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu Menu Menu
Điểm tin Điểm tin
Multimedia Multimedia
Askonomy Askonomy
Menu Menu
Cỡ chữ Cỡ chữ
Google News Google News
Chia sẻ Chia sẻ

Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh người chây ì nộp phạt vi phạm hành chính

N Như Nguyệt

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với đề xuất nâng mức phạt tiền, bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới như tạm hoãn xuất cảnh, yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo tờ trình, sau gần 13 năm triển khai thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ hạn chế, bất cập lớn, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật.

Trong đó, các quy định về tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự phù hợp với thực tiễn triển khai. Nhiều quyết định không được thực thi hiệu quả trong khi các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Điều này không chỉ làm giảm tính răn đe mà còn gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc thu tiền phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Dự thảo luật gồm 6 phần, 129 điều bổ sung nhiều nội dung mới như nâng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới như tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

Tạm dừng đăng kiểm phương tiện; tạm dừng đăng ký phương tiện; tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng

Ngoài ra, theo dự thảo, việc kê biên tài sản để bán đấu giá quy định không cần phải là tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản có giá trị khác nhau thì kê biên tài sản có giá trị thấp hơn trước.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật, số vụ vi phạm hành chính đã phát hiện là 74.769.686 vụ việc, tổng số vụ việc đã xử phạt là 66.248.509 vụ việc (chiếm 88,6% số vụ vi phạm).

Trong đó, số vụ việc bị chuyển truy cứu cứu trách nhiệm hình sự là 397.284 vụ việc (chiếm 0,6% tổng số vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính).

Về thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt thu được là hơn 112 nghìn tỷ đồng; số tiền thu được thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là hơn 5.304 tỷ đồng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

biện pháp cưỡng chế VnEconomy Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính VnEconomy ngừng cung cấp dịch vụ VnEconomy tạm hoãn xuất cảnh VnEconomy vi phạm hành chính VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Bộ Nội vụ xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục sắp xếp xã, phường

Bộ Nội vụ xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục sắp xếp xã, phường

Bộ Nội vụ giao Vụ Chính quyền địa phương xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển. Qua đó, nhằm phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

VnEconomy Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
Cần nâng số lao động nghiên cứu phát triển từ khoảng 75.665 người hiện nay lên khoảng 294.000 người. Ảnh minh họa

VnEconomy Xây dựng đề án tăng tổng chi cho hoạt động R&D

Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy