Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh người chây ì nộp phạt vi phạm hành chính

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với đề xuất nâng mức phạt tiền, bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới như tạm hoãn xuất cảnh, yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước...

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo tờ trình, sau gần 13 năm triển khai thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ hạn chế, bất cập lớn, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật.

Trong đó, các quy định về tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự phù hợp với thực tiễn triển khai. Nhiều quyết định không được thực thi hiệu quả trong khi các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Điều này không chỉ làm giảm tính răn đe mà còn gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc thu tiền phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Dự thảo luật gồm 6 phần, 129 điều bổ sung nhiều nội dung mới như nâng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới như tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

Tạm dừng đăng kiểm phương tiện; tạm dừng đăng ký phương tiện; tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng

Ngoài ra, theo dự thảo, việc kê biên tài sản để bán đấu giá quy định không cần phải là tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản có giá trị khác nhau thì kê biên tài sản có giá trị thấp hơn trước.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật, số vụ vi phạm hành chính đã phát hiện là 74.769.686 vụ việc, tổng số vụ việc đã xử phạt là 66.248.509 vụ việc (chiếm 88,6% số vụ vi phạm).

Trong đó, số vụ việc bị chuyển truy cứu cứu trách nhiệm hình sự là 397.284 vụ việc (chiếm 0,6% tổng số vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính).

Về thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt thu được là hơn 112 nghìn tỷ đồng; số tiền thu được thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là hơn 5.304 tỷ đồng.