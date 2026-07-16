Điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ ngày 16/7

Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều ngày 16/7/2026. Ảnh: Phương Thảo/VnEconomy.

Chiều 16/7/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định áp dụng một số khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu theo thông báo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 9788/BTC-QLG ngày 10/7/2026, trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 1773/QĐ-BCT ngày 16/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 1.500 đồng/lít; Dầu madút: 500 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.826 đồng/lít (tăng 635 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 724 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.550 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.329 đồng/lít (tăng 1.584 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.459 đồng/kg (tăng 724 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 16/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân tăng giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại; Mỹ tuyên bố áp đặt phong tỏa trở lại đối với bờ biển, cảng biển, kho chứa dầu của Iran; Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tập trung tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu điêzen… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng là chủ yếu.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 15/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 09/7/2026 và kỳ điều hành ngày 16/7/2026 là: 100,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,082 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 103,692 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,224 USD/thùng, tương đương tăng 6,39%); 136,284 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 19,828 USD/thùng, tương đương tăng 17,03%); 486,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 58,042 USD/tấn, tương đương tăng 13,55%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.