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Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 2 tỷ đồng

T Thu Hằng

Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuê lại theo thỏa thuận. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chỉ được rút tiền ký quỹ khi thuộc các trường hợp được cho phép và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thực hiện quy định mới về cho thuê lại lao động, giúp các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn kịp thời cập nhật thông tin và thực hiện đúng các quy định.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội, các thủ tục hành chính doanh nghiệp không phải thực hiện từ ngày 1/7/2026, bao gồm: Cấp mới; gia hạn; cấp lại; thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; nộp bổ sung tiền ký quỹ.

Về nguyên tắc, bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác. Đồng thời, không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại của Việt Nam, hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (ngân hàng nhận ký quỹ).

Tiền ký quỹ này được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại.

Khoản tiền này cũng có thể dùng để bồi thường cho người lao động thuê lại, trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động, hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm phong tỏa toàn bộ số tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, quản lý tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật về ký quỹ. Đơn vị này cũng không được cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại lao động đặt trụ sở chính, đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại lao động rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại sau 30 ngày, kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định.

Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động do vi phạm hợp đồng, hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đến thời hạn bồi thường.

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động; doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng nhận ký quỹ khác.

Cũng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, từ ngày 1/7/2026, không thực hiện hoạt động cấp phép, thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Do vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục khai báo thông tin với cơ quan quản lý trước khi vận hành hoặc khi dừng hoạt động.

Doanh nghiệp có thể gửi thông báo bằng văn bản với nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động, nội dung thông báo gồm các thông tin: n, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ ngân hàng nhận ký quỹ; số hợp đồng ký quỹ; ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động. Khi các thông tin trên có thay đổi, phải gửi thông báo cập nhật thay đổi.

Đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động, cũng gồm các thông tin về tên, mã số doanh nghiệp; số hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện, số lao động cho thuê lại đang thực hiện các hợp đồng cho thuê lại lao động; ngày chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động.

Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động còn hiệu lực sau ngày 1/7/2026, thì không phải thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động.

Sở Nội vụ cũng đề nghị doanh nghiệp lưu ý thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ sau để tránh bị xử lý vi phạm hành chính:

Về chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, thời hạn chốt nộp báo cáo là trước ngày 5 của tháng đầu quý kế tiếp. Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại là đơn vị tiếp nhận.

Về trách nhiệm khi chấm dứt hoạt động, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện. Đồng thời, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại và bên thuê lại theo đúng quy định pháp luật.

Theo Điều 52, Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động, là doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Sau đó, người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác, mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định, thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong các trường hợp: Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

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