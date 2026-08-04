Nhóm quỹ ETF đảo chiều vào ròng trong tuần qua

Nhóm quỹ ETF đảo chiều vào ròng khoảng 93,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức rút ròng 84,7 tỷ đồng của tuần trước nhờ lực mua ròng tiếp tục ở nhóm quỹ trong nước.

Trong tuần từ 27-31/7/2026, nhóm quỹ ETF đảo chiều vào ròng khoảng 93,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức rút ròng 84,7 tỷ đồng của tuần trước nhờ lực mua ròng tiếp tục ở nhóm quỹ trong nước.

Trong đó, VFM VN30 ETF dẫn đầu nhóm quỹ trong nước với giá trị vào ròng 65,9 tỷ đồng. Theo sau là VFMVN Diamond ETF (+59,7 tỷ đồng), VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF (+49,9 tỷ đồng) và VINACAPITAL VNMITECH ETF (+19,7 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, MAFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 38 tỷ đồng. Tiếp đến là Fubon FTSE Vietnam ETF, chuyển sang rút ròng 37,4 tỷ đồng sau khi vào ròng 35,7 tỷ đồng trong tuần trước. CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF cũng đảo chiều với mức rút ròng 13,8 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không ghi nhận biến động đáng chú ý về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DR): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng gần 1,4 triệu chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN30), tương đương 46,5 tỷ đồng. Đồng thời, 590 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND) được mua ròng, tương ứng 19,4 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF đạt gần 811 tỷ đồng, tăng 96,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 66,0% so với năm 2025.

Tính đến ngày 31/7/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, đạt khoảng 55,7 nghìn tỷ đồng, giảm 16,0% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF mua ròng mạnh nhất các mã FPT, MWG, TCB, GMD và PNJ trong tuần 27-31/7/2026.

Riêng trong ngày 3/8/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền, đồng thời cũng không phát sinh giao dịch mua hoặc bán ròng trong ngày. Các quỹ VFM VN30 ETF, VFMVN Diamond ETF và VFM VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền.

Trên thị trường toàn cầu, quỹ cổ phiếu toàn cầu thu hút ròng 27,21 tỷ USD, ghi nhận mức vào ròng theo tuần lớn nhất kể từ ngày 08/07.

Phân theo khu vực, Mỹ dẫn đầu đà phục hồi với 11,83 tỷ USD, đảo chiều so với mức rút ròng 10,68 tỷ USD của hai tuần trước. Châu Âu và châu Á cũng lần lượt thu hút 7,79 tỷ USD và 5,37 tỷ USD.

Phân theo nhóm ngành, cổ phiếu Công nghệ là tâm điểm khi thu hút ròng 5,67 tỷ USD, nhờ kỳ vọng kéo dài đà tăng trưởng của AI, bất chấp sự phân hóa trong kết quả kinh doanh của Alphabet, Tesla, Microsoft và Amazon. Ngành Tài chính và Hàng tiêu dùng thiết yếu lần lượt thu hút 2,1 tỷ USD và 766 triệu USD.

Với thị trường trái phiếu toàn cầu: Dòng vốn chảy vào giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tuần, chỉ đạt 6,16 tỷ USD. Trái phiếu chính phủ (+1,99 tỷ USD) và trái phiếu ngắn hạn (+478 triệu USD) đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt. Trong khi đó, trái phiếu lợi suất cao (High-yield) bị rút ròng 789 triệu USD.

Thị trường tiền tệ (Money Market) tiếp tục bị rút ròng 6,55 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp suy giảm.

Trong khi đó, vàng và kim loại quý thu hút ròng 281 triệu USD, kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ ba.

Ở các thị trường mới nổi (EM), dòng tiền tiếp tục đổ vào các quỹ cổ phiếu EM với 1,75 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp vào ròng. Ngược lại, các quỹ trái phiếu EM bị rút ròng khoảng 800 triệu USD.