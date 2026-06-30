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Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Khởi tố 4 bị can vi phạm quy định về bồi thường

Đ Đỗ Như

Cơ quan công an xác minh, phát hiện dấu hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn đã thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Trần Huỳnh Kiến Trúc (áo trắng) và Đỗ Ngọc Quang (áo ca rô). Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Trần Huỳnh Kiến Trúc (áo trắng) và Đỗ Ngọc Quang (áo ca rô). Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Các bị can gồm: Hán Tấn Vĩnh An, SN 1977, trú xã Phước Hữu, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà; Nguyễn Hữu Tân, SN 1982, trú phường Ninh Chử, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh; Trần Huỳnh Kiến Trúc, SN 1975, trú phường Phan Rang, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa và Đỗ Ngọc Quang, SN 1957, trú tại phường Phan Rang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi chính sách.

Cụ thể như lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý rồi tìm cách hợp thức hóa bằng giấy tờ chuyển nhượng viết tay; thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Quá trình xác minh còn phát hiện dấu hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn đã thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ngăn chặn số tiền thất thoát ngân sách nhà nước ước tính hàng ngàn tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch.

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