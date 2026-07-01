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Askonomy

Dự trữ ngoại hối toàn cầu thay đổi thế nào trong 25 năm qua?

Đ Đức Anh

Trong 25 năm qua, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. USD vẫn là tài sản dự trữ quan trọng nhất, nhưng vai trò của đồng tiền này đã giảm đáng kể so với trước...

Nhiều ngân hàng trung ương tăng nắm giữ vàng và bổ sung thêm các đồng tiền khác vào danh mục dự trữ.

Đồ thị thông tin dưới đây cho thấy cơ cấu dự trữ toàn cầu đã thay đổi ra sao trong giai đoạn 2000-2025. Vàng là tài sản tăng tỷ trọng mạnh nhất, lên gần 1/4 tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Trong khi đó, dù tỷ trọng giảm đáng kể, USD vẫn giữ vị thế lớn nhất và chưa có đồng tiền riêng lẻ nào tiến gần tới khả năng thay thế đồng tiền này.

VnEconomy

Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu Cơ cấu tiền tệ trong dự trữ ngoại hối chính thức (COFER) và bộ dữ liệu Thanh khoản quốc tế (IL) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tính tới quý 4/2025.

Năm 2000, USD chiếm gần 59% dự trữ toàn cầu. Đến cuối năm 2025, tỷ trọng này giảm xuống dưới 40%. Điều này không có nghĩa USD mất vị thế đồng tiền dự trữ số 1 thế giới, mà cho thấy các ngân hàng trung ương đang phân bổ dự trữ sang nhiều tài sản hơn.

Euro hiện vẫn là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, đồng yên, bảng Anh và nhân dân tệ chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ.

Vàng là điểm nổi bật nhất trong bức tranh này. So với đầu những năm 2000, tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu đã tăng gấp hơn hai lần, đạt 24,5% vào năm 2025.

Một lý do quan trọng là vàng không do bất kỳ chính phủ nào phát hành. Khác với tiền tệ, vàng không thể bị một quốc gia đóng băng hoặc áp lệnh trừng phạt. Vì vậy, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, vàng ngày càng được nhiều ngân hàng trung ương xem là tài sản dự trữ an toàn hơn.

Riêng trong năm 2024 và 2025, tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối toàn cầu tăng mạnh nhờ hai yếu tố, gồm các ngân hàng trung ương mua thêm vàng và giá vàng tăng. Khi giá vàng tăng lên, giá trị lượng vàng đang nắm giữ cũng tăng theo, khiến vàng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dự trữ.

Theo các nhà phân tích, trong thời gian tới, xu hướng đa dạng hóa dự trữ được dự báo sẽ tiếp diễn. USD vẫn giữ vai trò trung tâm, nhưng các ngân hàng trung ương đang ngày càng muốn giảm phụ thuộc vào đồng tiền này.

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