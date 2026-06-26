Meta có thể bán kính thông minh mà không cần Ray-Ban?

Nỗ lực tự xây dựng thương hiệu kính thông minh riêng của Meta có thể sẽ là một hành trình đầy gian nan - khi công nghệ và thời trang vẫn là hai thế giới khó dung hòa...

Cuộc đua kính thông minh AI từ các ông lớn công nghệ đang ngày càng tốc độ.

Kể từ khi gia nhập thị trường kính thông minh năm 2021 với dòng sản phẩm Ray-Ban Stories, Meta luôn hợp tác với các thương hiệu trong hệ sinh thái của EssilorLuxottica. Nhưng mới đây, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã công bố dòng kính thông minh đầu tiên mang chính thương hiệu Meta - vẫn được sản xuất cùng tập đoàn mắt kính Pháp-Ý này, nhưng không còn gắn tên Ray-Ban hay bất kỳ nhãn hiệu thời trang nào khác.

Bộ sưu tập ra mắt gồm 3 kiểu dáng với 26 phiên bản khác nhau, giá khởi điểm từ 299 USD. Trong đó có kiểu gọng chữ nhật "The Adventurer," kiểu gọng vuông "The Fury," và kiểu mắt mèo "The Starfire" - được phát triển với sự cộng tác của Kylie Jenner.

Bộ sưu tập kính thông mính mới của Meta.

Dù mức giá này giúp người dùng tiếp cận các tính năng công nghệ mới nhất của Meta - bao gồm mô hình AI mới "Muse Spark" - sản phẩm vẫn đối mặt với một thách thức dai dẳng từ thời Google Glass: làm thế nào để thuyết phục người tiêu dùng rằng đeo kính mang logo một hãng công nghệ thực ra rất... ngầu.

Peter Bristol, Giám đốc thiết kế công nghiệp của Meta, thừa nhận thẳng thắn điều này tại buổi họp báo: động thái này là bước đi đầu tiên trên một "con đường thực sự khó khăn để trở nên có liên quan trong thế giới thời trang và kính mắt".

Và dù gương mặt của Kylie Jenner đã giúp hàng triệu sản phẩm làm đẹp bán chạy, việc tích hợp giọng nói của cô vào một chiếc kính Meta có lẽ vẫn chưa đủ để thuyết phục người tiêu dùng thời trang xuống tiền cho kính thông minh không đến từ những cái tên quen thuộc như Ray-Ban hay Oakley.

Kylie Jenner và mẫu kính thông minh mới được thiết kế cùng Meta.

CUỘC ĐUA KÍNH THÔNG MINH NGÀY CÀNG NÓNG

Trong những năm gần đây, liên minh Meta - EssilorLuxottica đã làm được điều mà nhiều đối thủ từng thất bại: thực sự chạm đến người tiêu dùng đại chúng. Nhưng lợi thế đó có thể sớm bị thách thức nghiêm trọng.

Tháng 5 vừa qua, Google và Samsung công bố dòng kính thông minh AI mới hợp tác với Warby Parker và Gentle Monster, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Đây là những sản phẩm đầu tiên trong loạt kính tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng tương tác với Google Gemini thông qua lệnh giọng nói - tương tự cách Meta AI vận hành trên dòng kính thông minh Ray-Ban.

Các phiên bản có màn hình hiển thị tích hợp đang được phát triển và dự kiến ra mắt vào năm 2027, nhưng trước mắt, dòng kính Warby Parker và Gentle Monster sẽ chủ yếu dựa trên âm thanh, kết hợp camera tích hợp để kết nối với Gemini.

Dòng kính thông minh AI mới được Google và Samsung hợp tác với Warby Parker và Gentle Monster.

Với chiếc kính này, người dùng có thể hỏi đường, phát nhạc, nghe cuộc gọi, nhận tóm tắt thông báo, thêm lịch hẹn và nhờ Gemini hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực, cùng nhiều tính năng khác. Dữ liệu từ camera còn cho phép người dùng hỏi thông tin về bất kỳ vật thể nào đang nhìn thấy. Kính cũng có thể chụp ảnh và quay video bằng nút bấm hoặc lệnh giọng nói, với đèn LED sáng lên để cảnh báo những người xung quanh khi camera đang hoạt động.

Apple cũng đang phát triển dòng sản phẩm kính thông minh riêng. Ban đầu, hãng lên kế hoạch ra mắt sản phẩm này - có tên mã nội bộ là N50 - vào cuối năm 2026 và bắt đầu giao hàng vào đầu năm 2027. Nhưng như thường thấy với những sản phẩm lớn của Apple, tiến độ đã bị trì hoãn. Theo Bloomberg, công ty hiện đang hướng đến mục tiêu ra mắt kính vào cuối năm 2027.

Apple cũng đang phát triển dòng sản phẩm kính thông minh riêng.

Snap tuần trước vừa giới thiệu cặp kính thực tế tăng cường đầu tiên dành cho người tiêu dùng sau nhiều năm vắng bóng - với chiến dịch do nhiếp ảnh gia Steven Meisel thực hiện. Snap đã gia nhập phân khúc kính thông minh khoảng một thập kỷ trước với dòng sản phẩm Spectacles. Dù vậy, thiết kế cồng kềnh của kính và mức giá 2.195 USD sẽ là rào cản lớn khi sản phẩm ra mắt vào mùa thu này. Cổ phiếu Snap đã lao dốc gần 10% ngay sau buổi ra mắt.

Để duy trì lợi thế tiên phong, Meta sẽ phải liên tục nâng cấp sản phẩm - về tính năng AI lẫn phần cứng, như màn hình hiển thị tích hợp trên tròng kính được giới thiệu năm ngoái - và quan trọng không kém, phải đặt tất cả trong những chiếc gọng mà người ta thực sự muốn đeo ra đường.