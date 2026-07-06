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Giao dịch đầu tháng, nhà đầu tư được hoàn 100% phí trên iKIS

K Khánh Huyền

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.

Giao dịch đầu tháng, nhà đầu tư được hoàn 100% phí trên iKIS

Đối với nhiều nhà đầu tư, phiên giao dịch đầu tiên của tháng thường là thời điểm cơ cấu danh mục hoặc giải ngân cho các kế hoạch mới. Nắm bắt nhu cầu này, Chứng khoán KIS triển khai chương trình "Happy Monday", hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026. Chương trình áp dụng dành riêng cho khách hàng cá nhân, với mong muốn mang đến thêm giá trị thiết thực, giúp nhà đầu tư bắt đầu tháng mới bằng một phiên giao dịch hiệu quả hơn.

TỐI ƯU CHI PHÍ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục xuất hiện những cơ hội mới, việc kiểm soát chi phí giao dịch ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, đầu tháng thường là thời điểm nhiều nhà đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân, điều chỉnh danh mục hoặc gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu tiềm năng. Việc được hỗ trợ chi phí ngay từ phiên giao dịch đầu tiên của tháng sẽ góp phần giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong chiến lược đầu tư và tối ưu hiệu quả sử dụng dòng vốn.

Theo đó, trong các ngày diễn ra chương trình Happy Monday, khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS sẽ được hoàn 100% phí giao dịch phát sinh trong ngày theo quy định của chương trình. Ưu đãi áp dụng cho các giao dịch được thực hiện trên nền tảng iKIS, trong khi phí Sở giao dịch (0,027%) không thuộc phạm vi hoàn phí.

Nhà đầu tư được hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 7, 8 và 9/2026.
Nhà đầu tư được hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 7, 8 và 9/2026.

Theo đại diện Chứng khoán KIS, Happy Monday được xây dựng với mong muốn mang đến thêm lợi ích thiết thực cho khách hàng, không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch mà còn tạo thêm động lực để nhà đầu tư chủ động nắm bắt cơ hội ngay từ đầu tháng. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư khai thác hiệu quả hơn các tiện ích trên nền tảng giao dịch số của KIS.

GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Bên cạnh việc triển khai các chương trình ưu đãi, Chứng khoán KIS tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ sinh thái giao dịch số nhằm mang đến trải nghiệm ngày càng thuận tiện và hiệu quả cho nhà đầu tư. Ứng dụng iKIS được phát triển với giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh, hỗ trợ theo dõi thị trường theo thời gian thực, đặt lệnh linh hoạt, quản lý danh mục đầu tư và tiếp cận các thông tin, dữ liệu phục vụ quá trình ra quyết định.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn giao dịch trực tuyến, việc kết hợp giữa nền tảng công nghệ hiện đại và các chương trình ưu đãi như Happy Monday không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm đầu tư, mang lại nhiều giá trị hơn trong từng giao dịch.

Thông qua chương trình này, Chứng khoán KIS kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư cá nhân trên hành trình đầu tư hiệu quả, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ để mang đến những giải pháp đầu tư hiện đại, thuận tiện và tối ưu hơn cho khách hàng. Với Happy Monday, mỗi phiên giao dịch đầu tuần không chỉ là thời điểm mở đầu cho một tháng đầu tư mới mà còn là cơ hội để nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả giao dịch và chủ động nắm bắt những cơ hội của thị trường.

* Thông tin thể lệ chi tiết của chương trình được đăng tải trên trang website chính chức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/happy-monday).

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