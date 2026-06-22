Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP 6 tháng ước tăng 13-14%

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 31 để cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.
Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với sự đóng góp của các sản phẩm công nghiệp chủ lực và các sản phẩm mới.
Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định, vụ xuân được mùa, năng suất và sản lượng đều vượt kế hoạch đề ra. Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn.
GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh dự kiến tăng khoảng 13-14%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 11.932 tỷ đồng, bằng 63% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với đầu tư công, tính đến ngày 12/6/2026, giá trị giải ngân đạt gần 2.840 tỷ đồng, tương đương 46,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 35,2% kế hoạch địa phương triển khai. Trong 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 31 dự án trong nước và đầu tư nước ngoài.
Tỉnh Hà Tĩnh cũng hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đồng thời tập trung triển khai Đề án thành lập Khu Thương mại tự do Vũng Áng và Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật các kịch bản tăng trưởng, chủ động tham mưu giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng kéo dài và phương án sử dụng các trụ sở dôi dư.
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Trung ương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng và chủ trương thành lập Khu Thương mại tự do Vũng Áng.
Các cấp, ngành cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, các quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chung xã, phường; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường.
Ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Đặc biệt, trước nguy cơ thiên tai, thời tiết cực đoan trong những tháng cuối năm, các cấp, ngành cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
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