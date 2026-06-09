Hà Tĩnh mở rộng quỹ đất công nghiệp với dự án hơn 2.080 tỷ đồng

Dự án Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) với tổng vốn hơn 2.080 tỷ đồng vừa được Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng tốc quá trình công nghiệp hóa của địa phương

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1). Theo quyết định được phê duyệt, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) được triển khai tại phường Bắc Hồng Lĩnh với quy mô sử dụng đất 188,61 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.080 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 434 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo quỹ đất công nghiệp sẵn sàng để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh theo hướng tập trung, chuyên sâu và bền vững.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất và có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Điểm đáng chú ý là Hà Tĩnh định hướng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh trở thành khu công nghiệp chuyên ngành, trong đó, công nghiệp giấy được xác định là lĩnh vực chủ lực. Việc phát triển một khu công nghiệp chuyên ngành được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại nhiều địa phương đang dần thu hẹp, việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh mà còn tạo thêm dư địa thu hút các dòng vốn đầu tư mới, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và quy định pháp luật, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như đầu tư nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi phục vụ người lao động.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn chủ sở hữu, tiến độ xây dựng hạ tầng và công tác thu hút các dự án thứ cấp nhằm bảo đảm khu công nghiệp phát triển đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.