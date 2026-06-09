Thứ Ba, 09/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Hà Tĩnh mở rộng quỹ đất công nghiệp với dự án hơn 2.080 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

09/06/2026, 17:19

Dự án Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) với tổng vốn hơn 2.080 tỷ đồng vừa được Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng tốc quá trình công nghiệp hóa của địa phương

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1). Theo quyết định được phê duyệt, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) được triển khai tại phường Bắc Hồng Lĩnh với quy mô sử dụng đất 188,61 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.080 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 434 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo quỹ đất công nghiệp sẵn sàng để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh theo hướng tập trung, chuyên sâu và bền vững.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất và có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Điểm đáng chú ý là Hà Tĩnh định hướng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh trở thành khu công nghiệp chuyên ngành, trong đó, công nghiệp giấy được xác định là lĩnh vực chủ lực. Việc phát triển một khu công nghiệp chuyên ngành được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại nhiều địa phương đang dần thu hẹp, việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh mà còn tạo thêm dư địa thu hút các dòng vốn đầu tư mới, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và quy định pháp luật, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như đầu tư nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi phục vụ người lao động.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn chủ sở hữu, tiến độ xây dựng hạ tầng và công tác thu hút các dự án thứ cấp nhằm bảo đảm khu công nghiệp phát triển đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

18:10, 03/06/2026

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

10:12, 03/06/2026

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Từ khóa:

đầu tư xây dựng hạ tầng dự án đầu tư Hà Tĩnh hỗ trợ nhà đầu tư Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh phát triển công nghiệp bền vững quy hoạch công nghiệp Hà Tĩnh thời gian triển khai dự án

Đọc thêm

Hà Nội đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Hà Nội đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Các dự án được phân bố tại nhiều phường, xã, góp phần mở rộng quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới...

Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Thành phố Huế đề xuất thành lập Trung tâm “Năng lượng - Công nghiệp - Thương mại” theo mô hình tích hợp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô...

Dự án Luồng Cửa Lở: Bước đột phá cho Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực miền Trung

Dự án Luồng Cửa Lở: Bước đột phá cho Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực miền Trung

Dự án xây dựng luồng Cửa Lở tại Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Với tổng vốn đầu tư gần 6.950 tỷ đồng, dự án này không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế biển của khu vực miền Trung.

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh một dự án quy hoạch kéo dài, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) đang bước vào giai đoạn “tái khởi động” khi TP.Hồ Chí Minh triển khai thực hiện kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mục tiêu cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10/2026...

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển mới, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Thận trọng với những cú nảy

Chứng khoán

2

“Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm hài cốt liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim

Dân sinh

3

Hà Nội đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Bất động sản

4

Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

Đầu tư

5

Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp bang Texas (Hoa Kỳ)

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy