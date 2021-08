Hải Phòng: Tổng thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng, tăng 26,3%

Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, phần lớn thời gian được dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo thành phố cho biết, Hải Phòng đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước như: Tổng sản phẩm GRDP tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,4 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (5,64%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,2 lần mức tăng chung của cả nước (9,27%).

Ngoài ra, tổng thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 51% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 72.700 tỷ đồng, tăng 0,76% so với cùng kỳ 2020, bằng gần 35,7% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 11,7 tỷ USD, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 52,6% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 70 triệu tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 44% kế hoạch năm.

Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt trên 1,4 tỷ USD, gấp trên 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 57% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm cho khoảng 27.000 lượt lao động, bằng trên 48% kế hoạch năm.

Về kế hoạch trong những tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, sẽ tập trung phát huy hiệu quả các biện pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

"Ưu tiên mọi điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát người từ các vùng dịch về Hải Phòng tại các chốt kiểm soát ra - vào thành phố. Chủ động chuẩn bị vaccine để sớm tiêm cho toàn thể công dân, sớm mua sắm trang thiết bị y tế để phòng khi dịch bệnh bùng phát", Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Đồng thời cho biết, thành phố sẽ phấn đấu thu xuất nhập khẩu vượt so với kế hoạch Trung ương giao để được thưởng vượt thu theo Nghị quyết 89 của Chính phủ đã ban hành.

"Mặc dù, thu nội địa 6 tháng đầu năm 2021 gần đạt 50% so với kế hoạch. Tuy nhiên phải phấn đấu cả năm vượt 35.000 tỷ đồng. Vì vậy, cần đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất đai ở các quận, huyện, đặc biệt là các điểm đấu giá trên địa bàn thành phố mà có giá trị cao trong nội đô", vị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đặt ra mục tiêu.

Một loạt mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới cũng được ông Tùng đưa ra như: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Khôi phục việc phát triển du lịch phù hợp với diễn biến, tình hình dịch Covid-19...

Cũng tại hội nghị, Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị thành phố duy trì, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống, dịch bệnh.

Ông Hiến yêu cầu các vị đại biểu cần tập trung thảo luận, trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố những tháng đầu năm 2021, có sự phân tích, dự báo những thuận lợi cùng nguy cơ, thách thức mà thành phố phải đối mặt trong những tháng còn lại của năm 2021. Từ đó có sự bàn bạc kỹ lưỡng và đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trình các tờ trình của UBND thành phố về: Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022.