Cổ phiếu MCH ra khỏi danh sách bị cắt margin, HOSE còn 65 mã

HOSE vừa thông báo đưa cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đã khắc phục được tình trạng trên.

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Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE vừa thông báo đưa cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đã khắc phục được tình trạng trên.

Được biết 1.067.620.746 cổ phiếu MCH chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 25/12/2025 với giá tham chiếu là 212.800 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá +- 20%.

Được biết, MCH ghi nhận doanh thu tháng 5/2026 suy yếu, chủ yếu ở ngành hàng gia vị.

Cụ thể: Doanh thu 5 tháng 2026 đạt 12,7 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 36% dự báo cả năm 2026 của VCSC là 35,3 nghìn tỷ đồng — thấp hơn so với kỳ vọng của VCSC. Sau khi doanh thu tháng 4/2026 tăng mạnh 32,6% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tháng 5 đã giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành hàng gia vị.

VCSC cho rằng sự biến động này một phần là do tình trạng dồn đơn hàng trước thời điểm tăng giá bán do MCH đã tăng giá bán do chi phí cao hơn kể từ tháng 4/2026. Bên cạnh đó, VCSC lưu ý rằng mùa cao điểm của MCH là quý 4 và quý 2/2025 là mức nền so sánh thấp — doanh thu đã giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước trong quý đó do MCH giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà bán buôn... Qua đó, VCSC hiện đang đưa ra khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với MCH với giá mục tiêu là 181.700 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu VCK của CTCP Chứng khoán VPS ra khỏi danh sách do công ty đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Được biết cổ phiếu VCK chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 16/12/2025 với giá tham chiếu là 60.000 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá +- 20%.

Như vậy, tính đến 29/6/2026, 65 cổ phiếu không được giao dịch margin trên HOSE, gồm các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát (ABS, APH, BCG, DLG, DQC, HVN, LDG, NVT, OGC, TCD, TDH, TLH, VCA, VNE…) hay thời gian niêm yết dưới 06 tháng (AFX, CRV, GEL, HPA, KLB,…), hoặc các mã có lợi nhuận sau thuế là số âm, Báo cáo tài chính được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chậm công bố thông tin…