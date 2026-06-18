Cổ phiếu VCK ra khỏi danh sách bị cắt margin, HOSE còn 67 mã không đủ điều kiện

HOSE cho biết đưa cổ phiếu VCK của CTCP Chứng khoán VPS ra khỏi danh sách do công ty đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE cho biết đưa cổ phiếu VCK của CTCP Chứng khoán VPS ra khỏi danh sách do công ty đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Được biết cổ phiếu VCK chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 16/12/2025 với giá tham chiếu là 60.000 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá +- 20%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2026, VPS ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.846 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với quý 1/2025. Theo VCK thì kết quả này phản ánh sự cải thiện đồng đều ở các mảng hoạt động, cùng với hiệu quả vận hành và khả năng tận dụng lợi thế quy mô của Công ty. Biên lợi nhuận tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy chất lượng tăng trưởng được củng cố.

Đáng chú ý, VPS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE với 15,32% trong quý 1/2026, trong bối cảnh thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, Công ty cũng dẫn đầu thị phần trên các sàn giao dịch khác, với 19,45% trên HNX, 24,35% trên UPCoM và 33,34% trên thị trường phái sinh. Việc duy trì vị thế dẫn đầu đồng bộ trên tất cả các thị trường qua đó phản ánh năng lực phân phối vượt trội, nền tảng khách hàng rộng và khả năng khai thác hiệu quả các dòng sản phẩm.

Trước đó, HOSE cho biết hai mã chứng chỉ quỹ vừa niêm yết là FUEMITЕС - Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH và FUEVN50G - Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH chưa đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Trước đó, ngày 16/06/2026, HOSE đã chính thức đưa 5.000.000 chứng chỉ quỹ đối với mỗi quỹ, bao gồm Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH (mã FUEVN50G) và Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH (mã FUEMITEC) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 50.000.000.000 đồng cho mỗi quỹ. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của FUEVN50G là 11.080 đồng và FUEMITEC là 10.070 đồng (theo Công bố thông tin bất thường vào ngày 15/06/2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital), với biên độ dao động giá +-20%.

Được biết, FUEVN50G và FUEMITEC là quỹ hoán đổi danh mục ETF do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital (VINACAPITAL) quản lý và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) giám sát. Đây là hai quỹ đầu tiên được niêm yết trong năm 2026, qua đó chính thức nâng tổng số mã chứng chỉ quỹ ETF niêm yết trên HOSE là 20 mã.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH là mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu (Chỉ số VN50 Growth) sau khi trừ đi chi phí của Quỹ và mục tiêu Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH là mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu (Chỉ số VNMITECH) sau khi trừ đi chi phí của Quỹ.

Như vậy, tính đến 16/6/2026, HOSE cắt margin với 68 mã chứng khoán, gồm các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát (ABS, APH, BCG, DLG, DQC, HVN, LDG, NVT, OGC, TCD, TDH, TLH, VCA, VNE…) hay thời gian niêm yết dưới 06 tháng (AFX, CRV, GEL, HPA, KLB,…), hoặc lợi nhuận sau thuế là số âm, Báo cáo tài chính được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chậm CBTT… và tính đến ngày 17/6 thì danh sách này giảm còn 67 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.