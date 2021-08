HPG, GVR bùng nổ vẫn chưa đủ kéo chỉ số vượt 1340 điểm

Những nỗ lực tăng sáng nay đã đem lại chút thành công khi VN-Index vượt qua được ngưỡng tham chiếu. Tuy vậy chỉ số vẫn chưa vượt qua được ngưỡng 1340 điểm, vốn là đỉnh cao chớm chạm tới ngày hôm qua.

Đầu phiên thị trường có một nhịp sụt giảm khá nhanh, VN-Index để mất 0,59% tương đương gần 8 điểm. Rất may chỉ số này vẫn còn một vài mã lớn giữ nhịp, mà nổi bật là HPG và GVR, hai cổ phiếu đang chiếm gần hết điểm tăng của VN-Index.

Ở nhịp hẫng giảm ngay sau khi mở cửa, độ rộng của VN-Index chỉ ghi nhận 83 mã tăng/200 mã giảm. Trong rổ VN30, duy nhất NVL là tăng giá. Ngay cả HPG, GVR cũng chịu ảnh hưởng khi giảm 0,32% và 1,35%.

Tuy vậy hai mã này phục hồi rất nhanh. Chỉ trong vài phút HPG bật tăng gần 2% và tăng liên tục sau đó. GVR thậm chí bật tăng 3% cùng thời điểm. Cả hai HPG lẫn GVR có vốn hóa lớn trong VN-Index và VN30-Index. Hai mã này nhanh chóng trở thành động lực phục hồi chính của các chỉ số, trong khi các mã còn lại lình xình yếu và chỉ cố gắng duy trì trên tham chiếu.

Chốt phiên sáng, HPG tăng 2,53%, GVR tăng 3,74% và cộng cho VN-Index khoảng 2,8 điểm, trong khi tổng mức tăng ở chỉ số này là 3,04 điểm. HPG cũng giao dịch cực lớn với 20,96 triệu cổ trị giá xấp xỉ 1.017 tỷ đồng, số 1 thị trường. GVR cũng lọt top 10 sàn HoSE với 243,7 tỷ đồng và 7,09 triệu cổ.

Độ rộng của VN30 đến hết phiên sáng ghi nhận 14 mã tăng/15 mã giảm và chỉ số chỉ tăng nhẹ 0,39%. Ngoài HPG và GVR, rất ít cổ phiếu blue-chips tăng rõ ràng. Có thể kể thêm VPB tăng 1,16%, TPB tăng 1,71%, ACB tăng 0,99%. Hiện tượng phân hóa quá mạnh trong nhóm blue-chips đang cản trở đà phục hồi ở VN-Index lẫn VN30-Index vì số tăng có ảnh hưởng giới hạn. VHM, VRE, VNM, FPT, GAS, MSN, MWG, SAB vẫn đang giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

VN-Index đạt đỉnh phiên sáng ở 1.340,73 điểm, tăng 0,45% so với tham chiếu. Mức này cũng tương đương đỉnh cao của chỉ số này trong phiên hôm qua. VN-Index sau đó hạ độ cao về cuối phiên sáng do sự suy yếu tại nhóm vốn hóa lớn.

Điểm khác trong phiên sáng nay là độ rộng đã co hẹp hơn và các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không bùng nổ rõ ràng. Sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 199 mã tăng/158 mã giảm, chỉ số Midcap tăng 0,52%, Smallcap tăng 0,44%.

Tuy vậy, vẫn có khá nhiều cổ phiếu tăng mạnh và giao dịch sôi động. YEG, HAI, CMX, OGC, DLG, HQC tăng kịch trần với thanh khoản tốt. Nhóm tăng trên 4% có thể kể tới DAH, HAG, DPM, DRC, ANV...

Hiện tượng phân hóa đang hướng dòng vốn đầu cơ chọn lựa các cổ phiếu có thể đi ngược thị trường hoặc ít nhất là ít bị tác động từ đà suy yếu của nhóm blue-chips. Biên độ tăng giá ở các mã đầu cơ nhỏ thường mạnh hơn nhiều chỉ số chung cũng như mặt bằng cổ phiếu lớn.

Dòng tiền đang suy yếu ở các blue-chips cũng là nguyên nhân khiến mức phân hóa giá của nhóm này có ảnh hưởng xấu hơn. HPG giao dịch cực mạnh sáng nay, chiếm tới 19,3% cả rổ VN30, nhưng rổ này vẫn giảm giá trị khớp 11% so với sáng hôm qua. Cũng phải nhấn mạnh rằng HPG đã tăng thanh khoản hơn 30% so với cùng thời điểm phiên trước. Thống kê cho thấy Top 10 thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm giao dịch tới 15% so với sáng hôm qua.

Tính chung hai sàn, giá trị khớp phiên sáng giảm khoảng 10%, đạt 11.736 tỷ đồng. Trong đó HoSE giảm 12%, đạt gần 10.140 tỷ đồng. Giao dịch tiếp tục có dấu hiệu tăng ở nhóm Midcap và Smallcap nhưng giảm tại rổ Vn30.

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng, khi tiếp tục mua vào ròng 218,7 tỷ đồng trên HoSE. SSI và STB dẫn đầu với mức ròng 66,4 tỷ và 63,5 tỷ đồng. HPG, MBB, HDB, MSN cũng được mua ròng tốt. Phía bán chỉ có VRE, VNM, GVR, NVL là đáng kể.