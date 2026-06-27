Vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm

Từ tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến thu ngân sách và du lịch, bức tranh kinh tế Nghệ An trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu sáng. Đặc biệt, thu hút đầu tư bứt phá với tổng vốn hơn 74.353 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm...

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Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong nửa đầu năm 2026, các ngành kinh tế chủ lực đều ghi nhận kết quả khả quan. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì phát triển ổn định. Đến đầu tháng 6, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt hơn 62.334 ha, chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực với diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 13.742 ha, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 158.754 tấn, tăng 4,32%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai theo đúng định hướng.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 23,01%. Nhiều sản phẩm chủ lực như linh kiện điện tử, tôn, thép các loại và điện sản xuất đều tăng mạnh, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 95.724 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ. Du lịch duy trì đà phục hồi với khoảng 6,75 triệu lượt khách, tăng 8,87%.

Về tài chính, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm. Chi ngân sách địa phương đạt khoảng 30.947 tỷ đồng, tương đương 59,9% dự toán.

Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến ngày 16/6/2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74.353 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn.

Đối với đầu tư công, đến ngày 18/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 4.528 tỷ đồng, đạt 27,71% kế hoạch vốn được giao.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát mục tiêu, kịch bản điều hành, rà soát toàn bộ dư địa tăng trưởng, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu và chịu trách nhiệm đối với kết quả được giao.

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Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp mới, hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động trong quý III và quý IV để đóng góp cho tăng trưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa đúng khung thời vụ, đồng thời chủ động phòng, chống thiên tai và cháy rừng.

Đối với đầu tư công, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Năm tổ công tác do năm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Sở Tài chính được giao tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và điều kiện thi công để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng được giao tham mưu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại các phường của thành phố Vinh (cũ).

Đối với lĩnh vực tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026. Đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm soát chặt sản lượng khai thác, việc kê khai thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.