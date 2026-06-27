Vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong nửa đầu năm 2026, các ngành kinh tế chủ lực đều ghi nhận kết quả khả quan. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì phát triển ổn định. Đến đầu tháng 6, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt hơn 62.334 ha, chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường.
Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực với diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 13.742 ha, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 158.754 tấn, tăng 4,32%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai theo đúng định hướng.
Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 23,01%. Nhiều sản phẩm chủ lực như linh kiện điện tử, tôn, thép các loại và điện sản xuất đều tăng mạnh, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung.
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 95.724 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ. Du lịch duy trì đà phục hồi với khoảng 6,75 triệu lượt khách, tăng 8,87%.
Về tài chính, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm. Chi ngân sách địa phương đạt khoảng 30.947 tỷ đồng, tương đương 59,9% dự toán.
Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến ngày 16/6/2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74.353 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn.
Đối với đầu tư công, đến ngày 18/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 4.528 tỷ đồng, đạt 27,71% kế hoạch vốn được giao.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát mục tiêu, kịch bản điều hành, rà soát toàn bộ dư địa tăng trưởng, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu và chịu trách nhiệm đối với kết quả được giao.
Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp mới, hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động trong quý III và quý IV để đóng góp cho tăng trưởng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa đúng khung thời vụ, đồng thời chủ động phòng, chống thiên tai và cháy rừng.
Đối với đầu tư công, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Năm tổ công tác do năm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án.
Sở Tài chính được giao tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và điều kiện thi công để đẩy nhanh tiến độ các công trình.
Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng được giao tham mưu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại các phường của thành phố Vinh (cũ).
Đối với lĩnh vực tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026. Đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm soát chặt sản lượng khai thác, việc kê khai thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 26/6), tại xã Bến Giằng, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D-tuyến giao thông huyết mạch kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây Đà Nẵng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào sáng 1/7; đồng thời triển khai chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn...
Với kế hoạch chuyển đổi 44 khu công nghiệp theo mô hình sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đồng Nai đang đặt mục tiêu tái định vị lợi thế thu hút đầu tư trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn xanh...
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Sau năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh đầu tư đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế, phát triển logistics hàng không và hệ sinh thái dịch vụ nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng mới của thị trường.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...