Huế lan tỏa thông điệp sống xanh qua hành trình "Áo dài qua phố"

Sáng 5/7, Sở Du lịch thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố”. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 10/7.
Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn vinh vẻ đẹp của di sản trong nhịp sống hiện đại, đồng thời khẳng định thương hiệu "Huế - Kinh đô Áo dài" đối với người dân và du khách.
Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn đã cùng khoác lên mình tà áo dài truyền thống, đạp xe qua nhiều tuyến phố trung tâm của thành phố.
Đoàn xuất phát lúc 6 giờ sáng từ khu vực quảng trường trước Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, di chuyển theo tuyến đường Lê Lợi - cầu Ga - đường Bùi Thị Xuân - cầu Dã Viên - đường Lê Duẩn - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi trước khi trở về điểm tập kết ban đầu.
Theo lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế, hoạt động đạp xe "Áo dài qua phố" không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh thành phố xanh, văn minh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị di sản văn hóa mà còn là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ cùng đồng hành, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, hướng tới chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7.
Trước đó, chiều 4/7, Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" tiếp tục tạo nên bầu không khí sôi động trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026.
Sự kiện thu hút hơn 1.000 người yêu mến trang phục truyền thống từ nhiều địa phương trên cả nước hội tụ về Cố đô Huế, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình năm nay là màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn uy nghiêm, mang đến cho người xem những hình ảnh giàu giá trị lịch sử và văn hóa.
Đoàn Bách Hoa Bộ Hành xuất phát từ khu vực phía trước Di tích Quốc Tử Giám trên đường 23 Tháng 8, sau đó di chuyển qua đường Đoàn Thị Điểm, vào cửa Hiển Nhơn rồi tiến vào Hoàng cung Huế. Hành trình tiếp tục đi qua nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của Quần thể Di tích Cố đô Huế như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Ngọ Môn...
Không chỉ có sự tham gia của đông đảo người yêu cổ phục, chương trình còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh... Trong quá trình ghi hình một chương trình tại Huế, các nghệ sĩ đã cùng hòa vào đoàn diễu hành, góp phần quảng bá hình ảnh áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác sinh động, kết nối quá khứ với hiện tại mà còn tạo ra không gian giao lưu văn hóa, góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị của trang phục truyền thống Việt Nam.
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