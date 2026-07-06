Huế lan tỏa thông điệp sống xanh qua hành trình "Áo dài qua phố"

Hàng trăm người trong tà áo dài đạp xe qua những tuyến phố trung tâm, hàng nghìn người yêu cổ phục cùng hội tụ trong Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” đã tạo nên những điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026...

Hơn 200 đại biểu mặc áo dài tham gia chương trình đạp xe vì môi trường "Áo dài qua phố" tại thành phố Huế.

Sáng 5/7, Sở Du lịch thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố”. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 10/7.

Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn vinh vẻ đẹp của di sản trong nhịp sống hiện đại, đồng thời khẳng định thương hiệu "Huế - Kinh đô Áo dài" đối với người dân và du khách.

Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn đã cùng khoác lên mình tà áo dài truyền thống, đạp xe qua nhiều tuyến phố trung tâm của thành phố.

Đoàn xuất phát lúc 6 giờ sáng từ khu vực quảng trường trước Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, di chuyển theo tuyến đường Lê Lợi - cầu Ga - đường Bùi Thị Xuân - cầu Dã Viên - đường Lê Duẩn - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi trước khi trở về điểm tập kết ban đầu.

Đoàn xe đạp khởi hành từ khu vực quảng trường trước Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế.

Chương trình lan tỏa thông điệp sống xanh gắn với gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Sắc màu áo dài làm nổi bật vẻ đẹp của các tuyến phố trung tâm thành phố Huế.

Chương trình kết hợp giữa hoạt động thể thao cộng đồng và quảng bá văn hóa truyền thống.

Hoạt động "Áo dài qua phố" mang đến hình ảnh đẹp về lối sống xanh giữa lòng Cố đô.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế, hoạt động đạp xe "Áo dài qua phố" không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh thành phố xanh, văn minh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị di sản văn hóa mà còn là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ cùng đồng hành, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, hướng tới chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7.

Trước đó, chiều 4/7, Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" tiếp tục tạo nên bầu không khí sôi động trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 người yêu mến trang phục truyền thống từ nhiều địa phương trên cả nước hội tụ về Cố đô Huế, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình năm nay là màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn uy nghiêm, mang đến cho người xem những hình ảnh giàu giá trị lịch sử và văn hóa.

Màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Đoàn Bách Hoa Bộ Hành xuất phát từ khu vực phía trước Di tích Quốc Tử Giám trên đường 23 Tháng 8, sau đó di chuyển qua đường Đoàn Thị Điểm, vào cửa Hiển Nhơn rồi tiến vào Hoàng cung Huế. Hành trình tiếp tục đi qua nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của Quần thể Di tích Cố đô Huế như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Ngọ Môn...

Mỗi điểm đoàn đi qua đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa lòng Cố đô.

Những bộ cổ phục được chuẩn bị công phu góp phần tái hiện nét đẹp truyền thống.

Đoàn Bách Hoa Bộ Hành nối dài trong không gian cổ kính của Hoàng cung Huế.

Các em nhỏ trong trang phục truyền thống góp phần tạo nên không khí rộn ràng của ngày hội.

Những tà áo dài thướt tha hòa quyện cùng sắc màu Việt phục trong không gian di sản.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ có sự tham gia của đông đảo người yêu cổ phục, chương trình còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh... Trong quá trình ghi hình một chương trình tại Huế, các nghệ sĩ đã cùng hòa vào đoàn diễu hành, góp phần quảng bá hình ảnh áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tạo thêm sức hút cho Ngày hội Việt phục.

Đoàn Bách Hoa Bộ Hành mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc giữa không gian di sản.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm mặc áo dài khi tham gia Ngày hội Việt phục.

Đoàn diễu hành tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ giữa lòng Cố đô Huế.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác sinh động, kết nối quá khứ với hiện tại mà còn tạo ra không gian giao lưu văn hóa, góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị của trang phục truyền thống Việt Nam.