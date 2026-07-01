Huế "đánh thức" Hòn Vượn bằng dự án du lịch hơn 500 tỷ đồng

Với quy mô đầu tư khoảng 519 tỷ đồng trên diện tích hơn 21 ha, dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn hướng đến phát triển du lịch sinh thái, thể thao gắn với bảo tồn cảnh quan, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế...

Khu vực Hòn Vượn - Khe Ngang được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du lịch sinh thái và thể thao tại Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định chấp thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golf Hoàng Gia Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn tại phường Kim Long.

Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 519 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất. Dự án được triển khai trên hai khu vực, gồm khu vực núi Hòn Vượn có diện tích khoảng 6,76 héc ta và khu vực hồ Khe Ngang có diện tích khoảng 14,61 héc ta.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Về tiến độ, thành phố Huế yêu cầu thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian khởi công dự án không quá 12 tháng kể từ thời điểm hoàn thành các thủ tục về đất đai.

UBND Huế yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Dự án Hòn Vượn được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch sinh thái gắn với khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Trước khi được Nhà nước cho thuê đất, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công hạ tầng giao thông kết nối dự án, đặc biệt tại khu vực đường mòn băng rừng gần ranh giới chùa Huyền Không Sơn Thượng, thành phố yêu cầu nhà đầu tư có giải pháp thi công phù hợp nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, giữ gìn không gian văn hóa, tín ngưỡng của khu vực và hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái tự nhiên.

Theo quyết định, nếu không thực hiện đúng các cam kết hoặc vi phạm quy định của pháp luật, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Dự án cũng có thể bị chấm dứt hoạt động nếu thuộc các trường hợp quy định tại Luật Đầu tư.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn dự kiến phục vụ từ 700 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Huế, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên khu vực Hòn Vượn - Khe Ngang, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch thể thao và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế.

Trước đó, dự án đã được UBND thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 và được điều chỉnh vào đầu năm 2026 trước khi chính thức chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án.