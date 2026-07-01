Huế "đánh thức" Hòn Vượn bằng dự án du lịch hơn 500 tỷ đồng

Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định chấp thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golf Hoàng Gia Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn tại phường Kim Long.
Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 519 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất. Dự án được triển khai trên hai khu vực, gồm khu vực núi Hòn Vượn có diện tích khoảng 6,76 héc ta và khu vực hồ Khe Ngang có diện tích khoảng 14,61 héc ta.
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
Về tiến độ, thành phố Huế yêu cầu thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian khởi công dự án không quá 12 tháng kể từ thời điểm hoàn thành các thủ tục về đất đai.
UBND Huế yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường cùng các quy định pháp luật có liên quan.
Trước khi được Nhà nước cho thuê đất, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.
Đáng chú ý, trong quá trình thi công hạ tầng giao thông kết nối dự án, đặc biệt tại khu vực đường mòn băng rừng gần ranh giới chùa Huyền Không Sơn Thượng, thành phố yêu cầu nhà đầu tư có giải pháp thi công phù hợp nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, giữ gìn không gian văn hóa, tín ngưỡng của khu vực và hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái tự nhiên.
Theo quyết định, nếu không thực hiện đúng các cam kết hoặc vi phạm quy định của pháp luật, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Dự án cũng có thể bị chấm dứt hoạt động nếu thuộc các trường hợp quy định tại Luật Đầu tư.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn dự kiến phục vụ từ 700 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Huế, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên khu vực Hòn Vượn - Khe Ngang, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch thể thao và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế.
Trước đó, dự án đã được UBND thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 và được điều chỉnh vào đầu năm 2026 trước khi chính thức chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án.
Làn sóng du khách Nga trở lại đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các nền tảng AdTech ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu bản địa, thấu hiểu hành vi số để tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao…
Ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những resort ven biển Khánh Hòa đến các khách sạn đô thị sang trọng tại Hà Nội, Việt Nam đang dần khẳng định là một điểm đến sang trọng hàng đầu khu vực…
Giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng 10 - 15% so với giai đoạn nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn… kích cầu du lịch nhờ giá vé dễ tiếp cận hơn…
Những du thuyền siêu sang mới ra mắt đang thu hút những du khách muốn tận hưởng vẻ đẹp của vùng Địa Trung Hải mà không phải chen chúc giữa các bãi biển đông đúc hay tranh giành chỗ đặt bàn ăn tối...
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...