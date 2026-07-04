[Phóng sự ảnh] Đêm hội áo dài bên sông Hương

Những thiết kế áo dài mang đậm hơi thở truyền thống xen lẫn nét hiện đại đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đêm khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 tối 3/7. Giữa không gian thơ mộng bên dòng sông Hương, chương trình nghệ thuật mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc thị giác giàu cảm xúc...

Các người mẫu trình diễn áo dài trong không gian đậm chất di sản của Huế.

Tối 3/7, không gian ven sông Hương trước Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời đặc biệt khi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức chương trình khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 với chủ đề "Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập".

Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jungil, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong cùng đông đảo đại biểu, nhà thiết kế, nghệ nhân, người dân và du khách.

Lãnh đạo thành phố Huế trao chứng nhận và tặng hoa cho các đơn vị, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.

Giữa khung cảnh thơ mộng của sông Hương, những màn trình diễn áo dài được dàn dựng công phu đã tái hiện hành trình phát triển của tà áo dài Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, nền nã của áo dài Huế.

Những tà áo dài truyền thống mở màn chương trình nghệ thuật.

Âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu cùng sự xuất hiện của các người mẫu trong nhiều bộ sưu tập đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Người mẫu duyên dáng trong các bộ sưu tập áo dài mới.

Không chỉ là chương trình biểu diễn thời trang, đêm khai mạc còn là lời giới thiệu sinh động về một Huế giàu bản sắc, nơi di sản truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Ánh sáng nghệ thuật làm nổi bật vẻ đẹp của tà áo dài.

Tuần lễ Áo dài Huế 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 10/7 với chuỗi hoạt động tại nhiều điểm di sản, không gian văn hóa của thành phố.

Bên cạnh chương trình khai mạc và Đêm hội Áo dài "Hương Giang dệt dáng kinh kỳ", tuần lễ còn có nhiều hoạt động như diễu hành áo dài, quảng diễn trang phục truyền thống, triển lãm, trình diễn nghề may và mặc áo dài, các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, đạp xe vì môi trường, cuộc thi ảnh cùng nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Tà áo dài thướt tha tạo điểm nhấn giữa không gian di sản Huế.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động tưởng niệm Võ vương Nguyễn Phúc Khoát - người được xem là đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của áo dài Việt Nam. Qua đó góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của tà áo dài trong dòng chảy di sản dân tộc.

Những bước catwalk mềm mại tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của tà áo dài Việt Nam.

Các nhà thiết kế giới thiệu nhiều sáng tạo mới trên nền phom dáng áo dài truyền thống.

Màn trình diễn áo dài tái hiện hành trình phát triển của trang phục truyền thống qua nhiều thời kỳ.

Áo dài Huế nổi bật với những đường cắt may tinh tế và những chi tiết mang âm hưởng của trang phục cung đình.

Người mẫu sải bước giữa sân khấu ngoài trời, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của áo dài.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn áo dài tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Các người mẫu mang đến màn trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút người xem.

Các bộ sưu tập áo dài góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Huế đến du khách.

Người mẫu nhí tự tin sải bước trong tà áo dài truyền thống trên sân khấu khai mạc.

Những tà áo dài bay nhẹ trong gió bên dòng sông Hương khép lại đêm nghệ thuật đầy ấn tượng.

Thông qua tuần lễ, thành phố Huế tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất di sản, kết nối văn hóa với du lịch, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu "Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam".