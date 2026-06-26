Huế tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9 - 9,5%

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thành phố Huế vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ước từ 9 - 9,5% trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây là kết quả từ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả các ngành kinh tế chủ lực.

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UBND thành phố Huế vừa tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố Huế ước đạt từ 9 - 9,5%, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 51,2% GRDP và tăng trưởng ước đạt từ 9,2 - 9,7%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi các hoạt động thuộc Festival Huế 2026 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ước tính 6 tháng đầu năm, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng ước từ 10 - 11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm ước tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 4,5%, cao hơn đáng kể mức tăng cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 619,2 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 833,9 triệu USD, tăng 18,2%.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện với 201 dự án còn hiệu lực trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 152.201 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Huế tập trung hỗ trợ thủ tục để khởi công nhiều dự án trọng điểm như Nhà ở xã hội Bàu Vá, Nhà ở xã hội Chân Mây.

Đồng thời, nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động như Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam giai đoạn 2, Khách sạn Đông Dương và Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao, góp phần tạo thêm năng lực sản xuất và dịch vụ mới cho nền kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Đến ngày 22/6, thành phố đã giải ngân hơn 1.219 tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong 6 tháng cuối năm, Huế tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 223/KH-UBND nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên; tổ chức thành công các hoạt động thuộc Festival Huế 2026; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao và tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn rất lớn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần chủ động đánh giá sát tình hình của từng lĩnh vực, tăng cường làm việc với doanh nghiệp và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và triển khai dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phát triển du lịch, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.