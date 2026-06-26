Huế tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9 - 9,5%

UBND thành phố Huế vừa tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Theo báo cáo tại cuộc họp, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố Huế ước đạt từ 9 - 9,5%, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.
Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 51,2% GRDP và tăng trưởng ước đạt từ 9,2 - 9,7%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi các hoạt động thuộc Festival Huế 2026 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ước tính 6 tháng đầu năm, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng ước từ 10 - 11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm ước tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 4,5%, cao hơn đáng kể mức tăng cùng kỳ năm trước.
Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 619,2 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 833,9 triệu USD, tăng 18,2%.
Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện với 201 dự án còn hiệu lực trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 152.201 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Huế tập trung hỗ trợ thủ tục để khởi công nhiều dự án trọng điểm như Nhà ở xã hội Bàu Vá, Nhà ở xã hội Chân Mây.
Đồng thời, nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động như Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam giai đoạn 2, Khách sạn Đông Dương và Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao, góp phần tạo thêm năng lực sản xuất và dịch vụ mới cho nền kinh tế.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Đến ngày 22/6, thành phố đã giải ngân hơn 1.219 tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.
Trong 6 tháng cuối năm, Huế tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 223/KH-UBND nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên; tổ chức thành công các hoạt động thuộc Festival Huế 2026; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao và tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn rất lớn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần chủ động đánh giá sát tình hình của từng lĩnh vực, tăng cường làm việc với doanh nghiệp và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và triển khai dự án.
Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phát triển du lịch, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Với kế hoạch chuyển đổi 44 khu công nghiệp theo mô hình sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đồng Nai đang đặt mục tiêu tái định vị lợi thế thu hút đầu tư trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn xanh...
Mô hình Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không là “nút” chuyên biệt kết nối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Đây là giải pháp then chốt giúp Đồng Nai chuyển mình thành đô thị dịch vụ tài chính, nhằm giữ lại giá trị gia tăng, thu hút FDI chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững...
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 52-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh...
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Hải Phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với số tiền giải phóng mặt bằng 8.924 tỷ đồng…
Kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2026 với nhiều điểm sáng nổi bật. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng gần 9%, xuất nhập khẩu đạt gần 1,4 tỷ USD, trong khi du lịch bứt phá mạnh mẽ với gần 5,7 triệu lượt khách.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...