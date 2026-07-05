Nghệ An: Doanh nghiệp tuyển dụng 1.500 lao động

Hàng nghìn người lao động, học sinh, sinh viên đã có mặt tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I trong Ngày hội việc làm kết nối, tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2026. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Bắc Nghệ An...

Đông đảo người lao động tham dự Ngày hội việc làm tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I

Ngày 4/7, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Ngày hội việc làm kết nối, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An (đợt 3 năm 2026).

Các đại biểu cùng hàng nghìn người lao động tham dự chương trình tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I

Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức tại khu vực phía Bắc của tỉnh, nơi các khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi và Nghĩa Đàn đang phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có tay nghề và tác phong công nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Phó Trưởng Ban tổ chức Ngày hội việc làm, bày tỏ mong muốn người lao động tìm được công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng; doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất; học sinh, sinh viên có thêm thông tin để lựa chọn ngành nghề sát nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An phát biểu

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng khoảng 9,65%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,01%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,15 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có thêm 2.884 doanh nghiệp thành lập mới, dòng vốn đầu tư tăng mạnh với nhiều dự án FDI quy mô lớn hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 24.800 lao động.

Theo ông Bùi Thanh An, những kết quả trên cho thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh khuyến khích người lao động chủ động tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp về công việc, thu nhập và chế độ phúc lợi để lựa chọn vị trí phù hợp.

Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh đang triển khai các dự án nhà ở xã hội, hoàn thiện hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa nhằm tạo môi trường sống ổn định để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Đối với học sinh, sinh viên, lãnh đạo tỉnh mong muốn các em chủ động rèn luyện kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số và sẵn sàng làm việc trong môi trường của các tập đoàn đa quốc gia.

Học sinh, sinh viên năm cuối của các cơ sở đào tạo nghề, các trường THPT trên địa bàn tham dự ngày hội.

Người lao động được tư vấn kỹ về chính sách tiền lương và phúc lợi.

Người lao động trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp về điều kiện làm việc.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng với khoảng 1.500 vị trí việc làm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cùng lãnh đạo các Sở, ngành và người lao động nghe tư vấn, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp; tư vấn học nghề, định hướng việc làm trong tương lai.

Tại ngày hội, người lao động được khám sức khoẻ miễn phí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám tặng hoa cho các doanh nghiệp.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm trên nền tảng số, tăng cường đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.