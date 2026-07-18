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Hướng dẫn xác định người hoạt động không chuyên trách dôi dư ở thôn, tổ dân phố

N Nhật Dương

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xác định người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc...

Một tổ dân phố tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.
Một tổ dân phố tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại văn bản số 6435/VPCP-TCCV ngày 3/7 của Văn phòng Chính phủ, về giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 7031 hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Theo đó, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện việc giải quyết chính sách theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ, nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154, thì các địa phương căn cứ tình hình thực tế, và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

Sau khi ban hành hướng dẫn trên, Bộ Nội vụ tiếp tục nhận được phản ánh của một số địa phương đề nghị hướng dẫn thêm để thống nhất cách thực hiện trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã có ý kiến hướng dẫn về việc xác định đối tượng dôi dư, nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện.

Về việc xác định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đã quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Theo đó, đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp thành một thôn, tổ dân phố mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư được xác định trên số chênh lệch giữa tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có mặt tại thời điểm sắp xếp, so với số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 185.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ vào phương án bố trí nhân sự của các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc, đảm bảo số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 154 không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định dôi dư của thôn, tổ dân phố đó.

Về nguồn kinh phí chi trả chính sách đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ, nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ tình hình thực tế, và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, các địa phương cần căn cứ theo quy định tại Nghị định số 154 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ đã ban hành, để khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo thẩm quyền.

Kết quả về tình hình triển khai thực hiện, các địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

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