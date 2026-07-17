iPad mini chuẩn bị trở lại sau gần 2 năm vắng bóng?

Sau gần hai năm không có bản nâng cấp, iPad mini được cho là trình làng trong năm nay, lần đầu tiên được trang bị màn hình OLED...

Ảnh minh hoạ:CNET

Theo Bloomberg, Apple có thể ra mắt và mở bán mẫu iPad mini mới ngay trong tháng 10 năm nay. Đây sẽ là phiên bản kế nhiệm iPad mini thế hệ thứ 7, được giới thiệu từ năm 2024. Bên cạnh đó, Apple cũng đang phát triển một mẫu iPad tiêu chuẩn mới với bộ xử lý mạnh hơn nhằm cải thiện hiệu năng.

Hiện nay, giá bán các sản phẩm mới của Apple là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm. Bởi tháng trước, hãng đã ra thông báo đồng loạt điều chỉnh tăng giá nhiều sản phẩm.

Cụ thể, iPad mini đã tăng từ 499 USD lên 599 USD. Mẫu iPad Pro 11 inch tăng thêm 200 USD, lên 1.199 USD, trong khi iPad Air hiện được niêm yết ở mức 749 USD, cao hơn đáng kể so với giá 599 USD trước đây.

Tình trạng thiếu linh kiện khiến giá linh kiện tăng buộc nhiều hãng công nghệ phải điều chỉnh chiến lược giá bán trong năm nay, và Apple cũng không nằm ngoài xu hướng. Do đó, theo nhiều phân tích, iPad mini thế hệ mới với nhiều nâng cấp về phần cứng nhiều khả năng cũng sẽ tăng giá.

Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin, tại sự kiện ra mắt thường niên vào mùa thu năm nay, Apple sẽ chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập đầu tiên - những thiết bị được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu và biên lợi nhuận cao nhất.

Trong khi đó, iPhone 18, iPhone 18e cùng thế hệ iPhone Air tiếp theo có thể sẽ được giới thiệu trong một sự kiện khác vào mùa xuân năm 2027.

Qua đó, Apple có thể dành toàn bộ sự kiện để trình diễn các công nghệ mới, những cải tiến phần cứng và các tính năng cao cấp của các sản phẩm chiến lược, đồng thời tối đa hóa sức hút trong mùa mua sắm cuối năm nay – giai đoạn mang lại doanh số lớn nhất trong năm.

Dù được cho là vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ mang đến hàng loạt nâng cấp đáng kể về hiệu năng, thời lượng pin, camera, trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng kết nối.

Cụm camera sau cũng có thể lớn hơn. Đồng thời, thân máy được dự đoán sẽ dày và nặng hơn nhằm bố trí viên pin dung lượng lớn hơn cũng như hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) lần đầu xuất hiện trên iPhone.

Về màu sắc, Apple được cho là sẽ bổ sung phiên bản Dark Cherry bên cạnh các tùy chọn Light Blue, Silver và Dark Grey. Apple được cho là vẫn duy trì kích thước màn hình 6,3 inch trên iPhone 18 Pro và 6,9 inch trên iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ sử dụng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Theo các báo cáo, con chip mới có thể mang lại mức tăng hiệu năng khoảng 15%, đồng thời cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng tới 30% so với thế hệ trước. Điều này không chỉ giúp xử lý các tác vụ hằng ngày nhanh hơn mà còn tăng hiệu quả khi chơi game, xử lý đồ họa và vận hành các tính năng AI.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị pin dung lượng từ 5.391 mAh đến 5.567 mAh. Kết hợp với chip A20 Pro tiết kiệm điện và màn hình LTPO OLED+ mới, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu iPhone có thời lượng sử dụng lâu nhất từ trước đến nay.

Về iPhone màn hình gập, máy được đồn đoán được đặt tên iPhone Ultra, sẽ sử dụng thiết kế gập kiểu cuốn sách, thay vì kiểu gập vỏ sò như một số dòng smartphone hiện nay.

Theo các nguồn tin, máy sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình chính 7,8 inch khi mở ra, mang lại không gian hiển thị tương đương một chiếc iPad mini.

Apple cũng được cho là đang phát triển màn hình gần như không còn nếp gấp cùng bản lề hợp kim kim loại lỏng (liquid metal) nhằm tăng độ bền và giảm hiện tượng hằn nếp ở vị trí gấp.

Theo các báo cáo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể chỉ dày khoảng 4,5 mm khi mở hoàn toàn, giúp máy trở thành một trong những smartphone gập mỏng nhất trên thị trường.