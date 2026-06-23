Những sản phẩm có thể xuất hiện trong dịp kỷ niệm 20 năm iPhone

Năm 2027 sẽ là cột mốc đánh dấu tròn 20 năm ngày iPhone đầu tiên được ra mắt, và Apple được cho là đang chuẩn bị công bố một loạt sản phẩm để kỷ niệm cột mốc này, theo PhoneArena...

Ảnh minh hoạ.

Trước hết, về sản phẩm iPhone mới, một số nguồn tin cho hay Apple có thể sẽ phá vỡ quy ước đặt tên, bỏ qua iPhone 19 để gọi dòng iPhone sẽ được ra mắt vào năm 2027 là iPhone 20.

Theo các đồn đoán, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu thiết kế màn hình không viền, loại bỏ hoàn toàn các phần cắt xẻ - từ Dynamic Island cho tới lỗ camera trước. Tất cả các cảm biến cần thiết sẽ được đưa xuống dưới màn hình, giúp màn hình hiển thị liền mạch tuyệt đối.

Màn hình iPhone 20.

Tuy nhiên, iPhone sẽ không phải là quân bài duy nhất được Apple thực hiện nhiều thay đổi trong năm 2027.

Một trong những sản phẩm của hãng hiện cũng đang được giới công nghệ chờ đợi là sản phẩm iPhone màn hình gập đầu tiên, nhiều khả năng có tên iPhone Ultra, được đồn đoán ra mắt công chúng trong năm nay. Đây được xem là cột mốc quan trọng của Apple sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua điện thoại gập, trong khi các hãng Android liên tục hoàn thiện công nghệ và mở rộng thị trường.

Dù vậy, lịch sử phát triển sản phẩm của Apple cho thấy thế hệ đầu tiên hiếm khi đạt tới trạng thái hoàn thiện tuyệt đối. Những hạn chế về phần mềm, độ bền hay trải nghiệm sử dụng thực tế là điều khó tránh khỏi đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Chính vì vậy, giới quan sát cho rằng thế hệ kế nhiệm, tạm gọi là iPhone Ultra 2 có thể ra mắt trong năm 2027, mới là phiên bản hoàn thiện dòng điện thoại gập của Apple.

Không loại trừ khả năng Apple sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng việc giới thiệu thêm các biến thể màn hình gập khác.

Trong quý 1 năm nay, phiên bản tiêu chuẩn dòng iPhone 17 tiếp tục giữ vị trí điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới. Thành công này không phải ngẫu nhiên.

Việc Apple đưa các tính năng vốn chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp xuống phiên bản tiêu chuẩn đã giúp thiết bị trở nên hấp dẫn. Bộ nhớ trong dung lượng lớn, hệ thống camera chất lượng cao, thời lượng pin được cải thiện cùng màn hình ProMotion tần số quét 120 Hz đã khiến iPhone 17 trở thành lựa chọn cân bằng giữa trải nghiệm và giá bán.

iPhone 17 là điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý 1.

Theo lộ trình sản phẩm mới của Apple, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm tới. Nếu tiếp tục duy trì chiến lược nâng cấp đều đặn như hiện nay, mẫu máy này nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Apple trên thị trường smartphone.

Apple đang biến iPhone Air thành mẫu iPhone dành cho số đông, tương tự vai trò mà MacBook Air đang đảm nhiệm trong hệ sinh thái máy tính của hãng. Dù thế hệ iPhone Air đầu tiên ra mắt năm ngoái nhận được những phản hồi trái chiều, nhiều báo cáo cho thấy Apple đang tích cực khắc phục các điểm yếu của sản phẩm.

Phiên bản iPhone Air 2, dự kiến xuất hiện cùng iPhone 18 và iPhone 18e, được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn đáng kể. Đây là một trong những nâng cấp được người dùng mong đợi nhất, bởi thời lượng pin chính là điểm khiến nhiều người còn e ngại ở thế hệ đầu tiên.

Không chỉ vậy, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống camera kép thay vì camera đơn như trước. Thay đổi này có thể giúp iPhone Air trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong phân khúc cận cao cấp, khi người dùng vừa có được thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng, vừa không phải đánh đổi quá nhiều về khả năng nhiếp ảnh.

iPhone Air - Ảnh minh hoạ.

Không chỉ dừng lại ở iPhone, năm 2027 còn được dự báo là thời điểm Apple tung ra hàng loạt sản phẩm mới nhằm mở rộng hệ sinh thái thiết bị kết nối.

Một trong những sản phẩm được nhắc đến nhiều nhất là trung tâm điều khiển nhà thông minh thế hệ mới, hoạt động dựa trên phiên bản Siri được nâng cấp bằng các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ trở thành "bộ não" của ngôi nhà thông minh, giúp Apple cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp của Amazon và Google.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang phát triển một phiên bản AirPods tích hợp camera, nhưng không phải để chụp ảnh hay quay video, mà camera được sử dụng để để thu thập dữ liệu môi trường xung quanh, phục vụ các tính năng AI và điện toán không gian trong tương lai.

Kính thông minh, lĩnh vực mà Apple đã theo đuổi trong nhiều năm, có thể cũng sẽ xuất hiện trong năm 2027, theo một số nguồn tin.