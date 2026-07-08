Khai trừ Đảng nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Đỗ Tất Bình

Trong các ngày 17/6, 6-7/7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
- Các ông, bà: Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Tất Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Các ông: Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2016-2021); Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2021-2026) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đỗ Tất Bình, Cảnh cáo ông Phạm Thiện Nghĩa, Khiển trách ông Nguyễn Văn Dương.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang, Dương Thành Trung.
Xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; trong kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 1 đảng viên và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
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