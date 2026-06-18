Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Khi năng lượng xanh trở thành hạ tầng mới của tăng trưởng

Anh Khuê

18/06/2026, 16:44

Trong nhiều thập niên, năng lượng được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ an ninh nang lượng - bảo đảm nguồn cung cho sản xuất và đời sống. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện là đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế, trong khi các nguồn năng lượng tái tạo thường được xem là giải pháp bổ sung nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường...

Quá trình chuyển đổi năng lượng đang trở thành một phần của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Quá trình chuyển đổi năng lượng đang trở thành một phần của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bối cảnh hiện nay đang thay đổi nhanh chóng, cùng với các cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), yêu cầu chuyển đổi xanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế, năng lượng xanh đang dần vượt ra khỏi phạm vi của một lĩnh vực kỹ thuật đơn thuần.

TỪ BẢO ĐẢM NGUỒN ĐIỆN ĐẾN YÊU CẦU CỦA NỀN KINH TẾ XANH

Từ chỗ là một lựa chọn, năng lượng xanh ngày càng trở thành điều kiện để duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, địa phương và cả nền kinh tế.

Những chính sách thúc đẩy tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, điện gió hay các nguồn năng lượng tái tạo khác thời gian qua không chỉ hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng. Hơn thế, đó còn là những bước đi đầu tiên trong quá trình hình thành một hệ sinh thái năng lượng xanh phục vụ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Trong giai đoạn phát triển trước đây, lợi thế cạnh tranh của nhiều địa phương thường được đo bằng quỹ đất, hạ tầng giao thông, nguồn lao động hay khả năng tiếp cận thị trường. Trong khi đó, năng lượng được xem như là yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất.

Ngày nay, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh diễn ra trên phạm vi toàn cầu, cách tiếp cận này đang thay đổi. Nhiều thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Châu Âu, Bắc Mỹ hay một số nền kinh tế phát triển tại Châu Á ngày càng đặt ra các yêu cầu cao hơn về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc năng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất không còn đơn thuần là câu chuyện chi phí.

Việc doanh nghiệp sử dụng nguồn điện có hàm lượng phát thải thấp, hay tỷ lệ năng lượng tái tạo cao, đang dần trở thành một yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo mang ý nghĩa rộng hơn việc bổ sung nguồn điện cho hệ thống. Chúng tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tiếp cận các nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải và thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế.

Ví dụ tại TP.Hồ Chí Minh, trong kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Thành phố không chỉ đặt mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mà còn thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất và trung tâm thương mại.

Cách tiếp cận này cho thấy điện mặt trời mái nhà không còn được nhìn nhận đơn thuần như giải pháp của từng hộ gia đình. Khi được triển khai tại các cơ sở sản xuất và dịch vụ, nguồn điện phân tán này góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất phát thải thấp.

Thực tế, nguồn điện phân tán này đã hình thành quy mô đáng kể. Theo số liệu của ngành điện, đến cuối quý 1/2026, TP.Hồ Chí Minh có khoảng 22.778 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 1.856 mWp. Chỉ riêng trong quý I/2026 đã có thêm 423 hệ thống mới được đưa vào vận hành.

Những con số này cho thấy điện mặt trời mái nhà không còn là câu chuyện của từng công trình riêng lẻ mà đang trở thành một bộ phận của hạ tầng năng lượng đô thị.

Ở góc độ rộng hơn, quá trình chuyển đổi năng lượng đang trở thành một phần của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cũng như hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa hay hạ tầng số thúc đẩy kinh tế số, năng lượng xanh đang dần hình thành một lớp hạ tầng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI NĂNG LƯỢNG CHO TĂNG TRƯỞNG MỚI

Nếu trước đây câu chuyện năng lượng chủ yếu xoay quanh các nhà máy điện và hệ thống truyền tải, thì hiện nay phạm vi của nó đã mở rộng hơn. Trong đó, điện mặt trời mái nhà là một mắt xích quan trọng. Điện gió, điện sinh khối, hệ thống lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, quản trị năng lượng số, tín chỉ carbon và tài chính xanh là những mắt xích khác đang dần kết nối với nhau để hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Trong hệ sinh thái này, mục tiêu không chỉ là tạo ra thêm điện năng mà còn tạo ra giá trị kinh tế mới. Một doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời có thể giảm chi phí năng lượng trong dài hạn. Một khu công nghiệp xanh có thể nâng cao khả năng thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Một địa phương khi phát triển hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo có thể gia tăng sức hấp dẫn đối với những ngành công nghiệp công nghệ cao và ít phát thải…

Yêu cầu chuyển đổi xanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế, năng lượng xanh đang dần vượt ra khỏi phạm vi của một lĩnh vực kỹ thuật đơn thuần
Yêu cầu chuyển đổi xanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế, năng lượng xanh đang dần vượt ra khỏi phạm vi của một lĩnh vực kỹ thuật đơn thuần

Thực tế hiện nay, nhiều tập đoàn quốc tế đã đưa các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị vào quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư. Bên cạnh chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận nguồn năng lượng xanh ngày càng trở thành một yếu tố được cân nhắc trong các quyết định mở rộng sản xuất.

Xu hướng này đang tạo ra những thay đổi không nhỏ đối với chiến lược phát triển của các địa phương. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng đất đai hay ưu đãi đầu tư, nhiều nơi bắt đầu chú trọng hơn đến phát triển các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh và các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất.

Đối với doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi năng lượng cũng mở ra những cơ hội mới. Nhu cầu về thiết bị năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ, giải pháp quản lý năng lượng, dịch vụ tư vấn giảm phát thải hay các sản phẩm tài chính xanh đang từng bước hình thành những thị trường mới với quy mô ngày càng lớn.

Đơn cử như tại TP.Hồ Chí Minh, năm 2025 đã có 155 doanh nghiệp được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh, phản ánh xu hướng chuyển đổi sản xuất theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và giảm phát thải.

Điều quan trọng là các thành tố này không tồn tại độc lập. Chúng liên kết với nhau trong một chuỗi giá trị mới, nơi năng lượng không chỉ được sản xuất và tiêu thụ mà còn trở thành nền tảng cho đổi mới công nghệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh và nâng cao năng suất của nền kinh tế.

MỘT LỚP HẠ TẦNG MỚI CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

Lịch sử phát triển kinh tế cho thấy mỗi giai đoạn tăng trưởng thường gắn với sự hình thành của những loại hạ tầng mới. Nếu đường bộ, cảng biển và sân bay tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, còn hạ tầng số thúc đẩy kinh tế số, thì năng lượng xanh đang nổi lên như một trong những nền tảng quan trọng của giai đoạn tăng trưởng xanh.

Quá trình này chắc chắn không diễn ra trong một sớm một chiều. Việc phát triển năng lượng tái tạo vẫn đòi hỏi cơ chế phù hợp, nguồn vốn lớn, công nghệ mới và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Năng lượng xanh đang nổi lên như một trong những nền tảng quan trọng của giai đoạn tăng trưởng xanh
Năng lượng xanh đang nổi lên như một trong những nền tảng quan trọng của giai đoạn tăng trưởng xanh

Tuy nhiên, từ sự gia tăng của các hệ thống điện mặt trời mái nhà, các mô hình khu công nghiệp sinh thái đến nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn điện phát thải thấp trong sản xuất và dịch vụ, xu hướng hình thành một hệ sinh thái năng lượng xanh đang ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện năng lượng không còn giới hạn ở việc sản xuất thêm bao nhiêu kWh điện. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một hệ sinh thái năng lượng xanh đủ khả năng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới.

Khi năng lượng xanh trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia, việc đầu tư cho các nguồn năng lượng sạch cũng đồng nghĩa với đầu tư cho tương lai phát triển của nền kinh tế.

Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi và tài chính xanh

07:31, 17/06/2026

Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi và tài chính xanh

Chuyển đổi kép mở dư địa tăng trưởng mới cho công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

09:28, 18/06/2026

Chuyển đổi kép mở dư địa tăng trưởng mới cho công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh: Điện mặt trời mái nhà mở hướng mới cho bài toán an ninh năng lượng đô thị

15:36, 02/06/2026

TP.Hồ Chí Minh: Điện mặt trời mái nhà mở hướng mới cho bài toán an ninh năng lượng đô thị

Từ khóa:

chuỗi cung ứng toàn cầu chuỗi cung ứng xanh chuyển đổi xanh Điện mặt trời mái nhà doanh nghiệp xanh hệ sinh thái năng lượng năng lượng tái tạo năng lượng xanh phát thải carbon tăng trưởng bền vững tiêu chuẩn xanh TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

“Vùng đất của những người nông dân hạnh phúc”: Vì sao đồng cỏ ở Áo luôn xanh hơn?

“Vùng đất của những người nông dân hạnh phúc”: Vì sao đồng cỏ ở Áo luôn xanh hơn?

Áo được xem là một trong những hình mẫu thành công của châu Âu trong việc duy trì sức sống cho nông thôn và thu hút thế hệ trẻ gắn bó với nghề nông. Sự kết hợp giữa các trang trại gia đình, chính sách hỗ trợ hiệu quả, đào tạo nghề bài bản và chuỗi tiêu thụ địa phương đang góp phần tạo nên một nền nông nghiệp bền vững cùng những cộng đồng nông thôn năng động…

Chuyển đổi kép mở dư địa tăng trưởng mới cho công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Chuyển đổi kép mở dư địa tăng trưởng mới cho công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Mô hình phát triển dựa trên thâm dụng lao động và đất đai giá rẻ tại các khu công nghiệp truyền thống đã chạm trần giới hạn. Để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, TP. Hồ Chí Minh cần chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hóa chuỗi cung ứng, biến các khu công nghiệp thành hệ sinh thái thông minh, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới...

Xây dựng phương án sớm ứng phó trước nguy cơ hiện tượng El Niño rất mạnh

Xây dựng phương án sớm ứng phó trước nguy cơ hiện tượng El Niño rất mạnh

El Niño không chỉ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn mà vẫn có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm. Do đó, ngành khí tượng thủy văn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật các kịch bản tác động và tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chính phủ xây dựng phương án ứng phó từ sớm...

Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

Địa nhiệt: Nguồn năng lượng sạch nhận được nhiều sự đồng thuận tại Mỹ

Địa nhiệt: Nguồn năng lượng sạch nhận được nhiều sự đồng thuận tại Mỹ

Trong khi nhiều chính sách năng lượng sạch tại Mỹ đang đối mặt với những tranh cãi chính trị gay gắt, năng lượng địa nhiệt lại nổi lên là một lĩnh vực hiếm hoi nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng. Những tiến bộ công nghệ mới đang mở ra khả năng khai thác nguồn nhiệt dưới lòng đất ở quy mô lớn hơn, không chỉ để phát điện mà còn để sưởi ấm và làm mát hàng triệu ngôi nhà trên khắp nước Mỹ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Thị trường

2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Tiêu điểm

3

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Dân sinh

4

Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê

Nhà

5

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thường quốc tế tại hội nghị sữa toàn cầu 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy