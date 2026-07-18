Theo báo cáo của Bộ Tài chính trình Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng nay (18/7), khoảng 42,6% doanh nghiệp đang hoạt động có lãi trong năm 2025, tăng 5,5% so với năm trước; tỷ lệ doanh nghiệp hòa vốn giảm còn 44,4%, còn doanh nghiệp thua lỗ chiếm khoảng 13%...

Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Lũy kế đến hết ngày 30/6/2026, cả nước có gần 1.062.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng quy mô vốn đăng ký đạt trên 30,605 triệu tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp hơn 60% GDP, thu hút khoảng 17,6 triệu lao động và đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Bên cạnh những đóng góp về quy mô, thương mại và huy động vốn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp năm 2025 cũng có chuyển biến tích cực, thể hiện ở tỷ trọng doanh nghiệp có lãi tăng và tỷ trọng doanh nghiệp hòa vốn giảm. Trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế năm 2025, doanh nghiệp hoạt động có lãi chiếm 42,6%, tăng 5,5% so với năm 2024; doanh nghiệp hòa vốn chiếm 44,4%, giảm 5,6%; doanh nghiệp thua lỗ chiếm khoảng 13%, cơ bản ổn định so với năm 2024.

VnEconomy tổng hợp từ báo cáo của Bộ Tài chính.

Một điểm sáng khác trong bức tranh cộng đồng doanh nghiệp là xu hướng gia tăng cả về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường và quy mô vốn đầu tư mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng hơn 11,2% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có gần 111.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 22,5%, và gần 58.150 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bình quân mỗi tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 1,6 lần so với bình quân giai đoạn 2021–2025.

VnEconomy tổng hợp từ báo cáo của Bộ Tài chính.

Dòng vốn gia nhập thị trường cũng có sự cải thiện rõ nét khi tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 3.092.270 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1.352.630 tỷ đồng, tăng 64,8%; quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 12,22 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 35,7% so với cùng kỳ. Mức tăng mạnh của vốn đăng ký, cùng với sự gia tăng quy mô vốn bình quân trên mỗi doanh nghiệp, phản ánh xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn ngay từ thời điểm thành lập.

VnEconomy tổng hợp từ báo cáo của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực về số lượng doanh nghiệp và dòng vốn gia nhập thị trường chưa phản ánh đầy đủ chất lượng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 94,5% số doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời chiếm khoảng 90,3% số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Diễn biến này cho thấy động lực gia nhập thị trường vẫn chủ yếu đến từ doanh nghiệp khởi sự, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi, song cũng phản ánh mức độ nhạy cảm của nhóm doanh nghiệp này trước biến động về chi phí đầu vào, khả năng tiếp cận tín dụng, sức mua của thị trường và năng lực quản trị.

Bên cạnh đó, tổng vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ, cho thấy quá trình phục hồi và mở rộng đầu tư của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Tuy vậy, chất lượng dòng vốn gia nhập thị trường có tín hiệu tích cực khi số doanh nghiệp thành lập mới có vốn từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng tăng 30,6% và có khoảng 130 doanh nghiệp đăng ký vốn trên 1.000 tỷ đồng, qua đó tạo thêm dư địa hình thành các doanh nghiệp có năng lực đầu tư dài hạn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và từng bước nâng cao vai trò dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực.