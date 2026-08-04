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Khối ngoại rục rịch quay lại mua ròng gần 2.000 tỷ trong 4 phiên, cổ phiếu nào được gom?

T Thu Minh

Trong 4 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.000 tỷ đồng. Đây là những phiên hiếm hoi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tiếp trong suốt nhiều năm bán ròng.

Giao dịch của khối ngoại trong 10 phiên gần đây.
Giao dịch của khối ngoại trong 10 phiên gần đây.

Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng này đang có dấu hiệu đảo chiều khi nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua ròng trong những phiên giao dịch gần đây. 

Cụ thể, tính trong 4 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.000 tỷ đồng. Đây là những phiên hiếm hoi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tiếp trong suốt nhiều năm bán ròng. 

Các cổ phiếu đang được nhà đầu tư nước ngoài gom ròng gồm chủ yếu các nhóm vốn hóa lớn như: FPT, VIC, VHM, MBB, CTG, PNJ... 

Cũng theo thống kê, trong tuần giao dịch vừa qua từ 27-31/7/2026, nhóm quỹ ETF cũng đảo chiều vào ròng khoảng 93,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức rút ròng 84,7 tỷ đồng của tuần trước nhờ lực mua ròng tiếp tục ở nhóm quỹ trong nước.

Một trong những lý do khối ngoại đảo chiều mua gần đây là kỳ vọng việc FTSE Russell sẽ công bố chính thức danh sách cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9 vào ngày 21/8. 

Theo ước tính của MBS, sẽ có khoảng 6 tỷ USD, bao gồm cả các quỹ đầu tư chủ động và thụ động, được phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Nếu chỉ tính riêng dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số của FTSE, MBS ước tính sẽ có khoảng 1,5 tỷ USD được phân bổ vào danh mục cổ phiếu trong vòng một năm tới.

Các quỹ ETF sẽ mua cổ phiếu theo tỷ trọng của từng mã trong rổ chỉ số ở từng giai đoạn. Sau mỗi thời điểm, FTSE có thể điều chỉnh nhẹ tỷ trọng sau khi đánh giá khả năng giải ngân của các quỹ ETF.

Những cổ phiếu blue-chip có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số sẽ được mua vào qua nhiều giai đoạn nhằm hạn chế tác động đến diễn biến giá. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa vừa (mid-cap) và vốn hóa nhỏ (small-cap) có tỷ trọng thấp sẽ chủ yếu được mua vào ở các giai đoạn cuối, do quy mô giao dịch nhỏ nên ít gây xáo trộn cho thị trường.

Về định giá, theo MBS, mức giảm mạnh trong tháng 7 đã đưa định giá của VN-Index xuống mức thấp, nếu loại trừ nhóm Vin, P/E của VN-Index ở mức 10.5x (tương đương thời điểm thuế quan). "Định giá thấp có thể kích thích dòng tiền vào thị trường, bao gồm dòng tiền nước ngoài đã có dấu hiệu dòng tiền ngoại quay trở ở tuần cuối tháng 7 nhưng quy mô vẫn rất khiêm tốn", công ty chứng khoán nhấn mạnh. 

Trong khi đó, như đã đề cập, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc thị trường nước ngoài của SSI cho rằng mặc dù bán ròng, nhưng giá trị lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ trên thị trường, tính theo USD, thực tế đã tăng từ 42,9 tỷ USD vào cuối năm 2024 lên 44,2 tỷ USD vào cuối tháng 6 năm nay.

Vì vậy, theo ông Thomas Nguyễn, nói một cách thẳng thắn, nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang ở đây. Và dựa trên những nghiên cứu của SSI cũng như các mối quan hệ thực tế là các nhà đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị quay trở lại.

Quá trình nâng hạng thị trường theo FTSE Russell, bao gồm việc đưa Việt Nam vào danh sách thị trường mới nổi thứ cấp, sẽ bắt đầu trong chưa đầy 2 tháng nữa.

"Tại SSI, chúng tôi tin rằng những xu hướng này sẽ đảo chiều. Hãy ghi nhớ điều tôi nói hôm nay. Chỉ cần chờ thêm khoảng 2 tháng nữa, bức tranh thị trường sẽ rất khác so với hiện tại", Giám đốc thị trường nước ngoài của SSI khẳng định. 

Trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 9, theo ước tính của SSI, một tổ chức có tên Vanguard sẽ đưa khoảng 2 tỷ USD vào Việt Nam. Trong số đó, khoảng 770 triệu USD sẽ được phân bổ vào một cổ phiếu duy nhất. Và cổ phiếu đó là VIC.

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán OCBS, nhận định trong ngắn hạn, việc nâng hạng chắc chắn tạo hiệu ứng tâm lý tích cực và có thể cải thiện mức độ quan tâm của dòng vốn quốc tế đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, nhà đầu tư toàn cầu vẫn theo dõi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và định giá. Vì vậy, việc nâng hạng thị trường là động lực quan trọng, nhưng không nên xem là yếu tố duy nhất quyết định thị trường.

"Điều quan trọng hơn là giai đoạn sau nâng hạng. Đây là giai đoạn Việt Nam phải chứng minh rằng thị trường không chỉ được nâng hạng trên danh nghĩa, mà thật sự vận hành theo chuẩn cao hơn. Nếu chúng ta tiếp tục cải cách hạ tầng thị trường, thúc đẩy IPO và niêm yết doanh nghiệp chất lượng, phát triển thị trường vốn minh bạch và giữ ổn định vĩ mô, thì mục tiêu huy động vốn giai đoạn 2026 - 2030 là tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở đạt được", ông Tùng nhấn mạnh. 

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