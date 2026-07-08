Khởi tố 12 bị can lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng từ “hợp đồng kỳ nghỉ”

Quá trình điều tra bước đầu xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết...

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 7/7, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ”, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định, doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều; phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Qua điều tra, cơ quan công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Sơn Hải - Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức, thủ đoạn bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với những cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn.

Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án, quyền sở hữu và quyền khai thác các tài sản được quảng cáo trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền…