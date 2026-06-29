TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố 51 đối tượng lừa đảo qua “hợp đồng kỳ nghỉ”

Ngày 28/6/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ.
Theo đó, vào ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu, chứng cứ thể hiện, các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí; khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Bên cạnh đó, để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 02 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn.
Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.
Nhằm đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
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