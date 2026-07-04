Số tiền bị chiếm đoạt trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” khoảng 2.600 tỷ đồng

Ngày 4/7/2026, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an đã tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây; đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết thời gian vừa qua, riêng Công an TP Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này.
Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang trong giai đoạn tích cực để xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các đối tượng đã lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại "núp bóng trá hình", tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.
Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.
Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là các đối tượng triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo; trong đó có 4 điểm đặc trưng:
Thứ nhất, các đối tượng sử dụng các chiêu trò như "miễn phí", "quà tặng", "lãi suất cao" và "ưu đãi lớn". Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.
Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.
Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu "trả trước" để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.
Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.
Đại diện Bộ Công an đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án trên cần liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.
Cùng với đó, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình này. Cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao".
Đây là mô típ chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan Công an.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình”) thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...
Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn chịu nhiều tác động từ quá trình tái cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang tiếp tục phát huy vai trò là "tấm đệm" an sinh, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm thời gian tìm kiếm việc làm mới và nâng cao kỹ năng nghề.
Góp ý tại cuộc họp thẩm định Luật Định danh và xác định điện tử, các ý kiến đề nghị nên tách quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan khác; quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ...
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ từ ổ dịch do virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thống kê đã có hơn 3,5 triệu người hưởng nhận được tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức tăng mới 8% trong những ngày đầu tháng 7...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...