Số tiền bị chiếm đoạt trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” khoảng 2.600 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' - Ảnh: VGP.

Ngày 4/7/2026, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

TIẾP NHẬN KHOẢNG 2.500 ĐƠN KIẾN NGHỊ, TỐ GIÁC CỦA BỊ HẠI

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an đã tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây; đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết thời gian vừa qua, riêng Công an TP Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này.

Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang trong giai đoạn tích cực để xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.

NHIỀU THỦ ĐOẠN ĐỂ "BẪY" NGƯỜI DÂN

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các đối tượng đã lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại "núp bóng trá hình", tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.

Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là các đối tượng triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo; trong đó có 4 điểm đặc trưng:

Thứ nhất, các đối tượng sử dụng các chiêu trò như "miễn phí", "quà tặng", "lãi suất cao" và "ưu đãi lớn". Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu "trả trước" để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.

Đại diện Bộ Công an đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án trên cần liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Cùng với đó, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình này. Cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao".

Đây là mô típ chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan Công an.