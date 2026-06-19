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Khởi tố vụ án, bắt nữ giám đốc buôn lậu hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh

Đỗ Như

19/06/2026, 09:03

Cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF đã nhập khẩu 339 container chân gà với tổng số 1,207 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng, rồi tiêu thụ ra thị trường trong nước trên 10.000 tấn...

Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện, thu giữ.
Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện, thu giữ.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979; giám đốc Công ty cổ phần XNK và phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group) và Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group) về tội Buôn lậu.

Trước đó, vào ngày 04/6/2026, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và khám xét các kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), cơ quan Công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan công an phát hiện thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số  1,207 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng trên 10.000 tấn.

Trong số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam, có số lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong Danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Vì lợi nhuận, Loan đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng (nhà hàng, quán ăn....). Ngoài ra, Loan đã chỉ đạo nhân viên bán số chân gà trên ra thị trường nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… để tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của các Cơ quan quản lý có liên quan đến hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và đồng bọn.

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Từ khóa:

Buôn lậu buôn lậu chân gà điều tra buôn lậu thực phẩm bẩn thực phẩm đông lạnh

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