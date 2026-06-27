Không để tái diễn việc "cụ 97 tuổi phải đến phường làm thủ tục"

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Theo nội dung văn bản, chỉ đạo trên được ra trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, Thành phố Hà Nội. Đồng thời, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã có chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với vụ việc này.
Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" nêu trên, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn.
Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1/8/2026.
Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.
Vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm và yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định.
Thời tiết nắng nóng kéo dài đang gây áp lực lớn lên hệ thống cấp nước tại thành phố Huế. Tại các xã Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô, nhiều hộ dân phải chật vật tìm nước sinh hoạt, trong khi chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó trước nguy cơ thiếu nước kéo dài.
Các hoạt động đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng kéo theo nhiều loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, “rửa tiền”, lừa đảo… Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung các quy định về biện pháp phong tỏa, tài sản số, tiền điện tử và cơ chế xử lý đối với các loại tài sản mới phát sinh...
Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng; là đầu mối kết nối y tế Trung ương với y tế địa phương...
Công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất trong nhà trường, đội ngũ giáo viên và người học, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW bằng nhiệm vụ, nguồn lực, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng.
Cơ sở tại Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở chính tại Hà Nội, ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...