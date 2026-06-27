Không để tái diễn việc "cụ 97 tuổi phải đến phường làm thủ tục"

Các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách...

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo nội dung văn bản, chỉ đạo trên được ra trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, Thành phố Hà Nội. Đồng thời, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã có chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với vụ việc này.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" nêu trên, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1/8/2026.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm và yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định.