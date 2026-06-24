Cụ bà 97 tuổi gặp khó khi nhận lương hưu: Bảo hiểm xã hội HN lên tiếng

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, đối với các trường hợp người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc không thể đi lại, thành phố đã triển khai cơ chế hỗ trợ làm thủ tục tại nhà...

Ảnh minh họa.

Liên quan vụ việc cụ bà 97 tuổi gặp khó khăn khi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định, việc xác nhận lại giấy ủy quyền định kỳ không phải quy định riêng của cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, mà được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội.

HỖ TRỢ LÀM THỦ TỤC TẠI NHÀ VỚI NGƯỜI CAO TUỔI, BỆNH TẬT

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, việc người được ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội phải xác nhận lại sau một thời hạn nhất định nhằm bảo đảm quyền lợi của người hưởng. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý, xác minh đối tượng thụ hưởng chế độ.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, và chính quyền cơ sở triển khai nhiều đợt hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục xác nhận ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Riêng tại phường Ngọc Hà, trước thời điểm giấy ủy quyền hết hiệu lực vào ngày 30/6, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xác thực chữ ký cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong hai ngày 16/5 và 23/5.

Ba điểm hỗ trợ được bố trí tại Chi nhánh số 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, Điểm hỗ trợ dịch vụ công, và Bảo hiểm xã hội cơ sở Ba Đình, để phục vụ người dân trên địa bàn.

Theo quy trình, người dân được hướng dẫn kê khai giấy ủy quyền, xác nhận thông tin người hưởng, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội và hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng nếu có nhu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.

Sau đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện chứng thực chữ ký, trực tiếp chứng kiến người hưởng ký văn bản ủy quyền và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội, đối với các trường hợp người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc không thể đi lại, thành phố đã triển khai cơ chế hỗ trợ tại nhà.

Cụ thể, tổ trưởng dân phố sẽ lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ và chuyển cho Bảo hiểm xã hội cơ sở. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công để cử tổ xung kích đến tận nơi hỗ trợ xác thực chữ ký.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng đều xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo thời gian, địa điểm và lịch hỗ trợ tới từng khu dân cư. Nhiều trường hợp người cao tuổi, người không thể đi lại đã được hoàn tất thủ tục ngay tại nơi cư trú.

Đối với vụ việc cụ thể của cụ bà 97 tuổi, đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ khâu hướng dẫn hoặc giao tiếp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Với quy định xác nhận lại giấy ủy quyền nhận lương hưu, khi dữ liệu dân cư quốc gia, dữ liệu bảo hiểm và các nền tảng số được kết nối đồng bộ hơn, nhiều thủ tục hành chính có thể được đơn giản hóa.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội thông tin, theo định hướng lâu dài, khi các cơ sở dữ liệu được kết nối hoàn chỉnh, việc xác nhận định kỳ có thể không còn cần thiết như hiện nay. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các cơ quan vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

DỰ KIẾN BỎ HIỆU LỰC CỦA GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN LƯƠNG HƯU

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định người tham gia và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của Luật này, thì văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Đồng thời, văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cơ quan Bảo hiểm xã hội và một số địa phương, nội dung này phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực 12 tháng, đặc biệt, đối với người sức khỏe yếu, nhiều trường hợp không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí.

Chi trả lương hưu cho người hưởng tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Cường.

Vì vậy, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, đã đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền nhận lương hưu.

Theo phương án 1 của dự thảo Luật, người tham gia và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội, đồng thời việc thực hiện ủy quyền sẽ theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đáng chú ý, dự thảo không còn quy định riêng đối với việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác như Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Với phương án này, việc quản lý đối tượng thụ hưởng phải được cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, và trách nhiệm phối hợp xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người thụ hưởng.