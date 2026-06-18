KIS phát động cuộc thi sáng tạo nội dung tài chính cho sinh viên

Chương trình kéo dài 8 tuần, kết hợp đào tạo chuyên môn, thực hành sản xuất nội dung trên nền tảng số và mở ra cơ hội trở thành cộng tác viên hoặc thực tập sinh tại doanh nghiệp chứng khoán.

KHI KỸ NĂNG SÁNG TẠO NỘI DUNG TRỞ THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

Chương trình được thiết kế như một hành trình thực chiến kéo dài 8 tuần, nơi người tham gia được đào tạo kiến thức chuyên môn, trực tiếp sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số đã thay đổi cách tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ. Những khái niệm tài chính vốn được xem là khô khan nay được truyền tải thông qua video ngắn, infographic hay các nội dung mang tính giải trí nhưng vẫn đảm bảo giá trị kiến thức.

Theo đó, cuộc thi “KIS Content Challenge 2026” được Chứng khoán KIS xây dựng nhằm tạo môi trường để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân và đầu tư chứng khoán.

Chương trình dành cho sinh viên từ năm hai trở lên đang theo học tại các trường đại học trên toàn quốc, có đam mê với lĩnh vực sáng tạo nội dung, yêu thích tài chính hoặc mong muốn tìm hiểu sâu hơn về thị trường chứng khoán. Các thí sinh đăng ký theo hình thức cá nhân và sẽ được Ban tổ chức ghép đội ngẫu nhiên nhằm gia tăng cơ hội kết nối, làm việc nhóm và mở rộng mạng lưới quan hệ. Sau vòng sơ loại, 10 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để bước vào vòng thi thực chiến chính thức.

Cuộc thi có giải thưởng hấp dẫn lên tới 39 triệu đồng.

Trong suốt 8 tuần tranh tài, các đội sẽ trực tiếp xây dựng và triển khai các sản phẩm truyền thông theo chủ đề được Chứng khoán KIS công bố hằng tuần. Nội dung tập trung vào những vấn đề gần gũi với giới trẻ như quản lý tài chính cá nhân dành cho sinh viên, kiến thức đầu tư chứng khoán cơ bản, kỹ năng xây dựng thói quen tài chính lành mạnh hay trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc của doanh nghiệp trong ngành chứng khoán.

Các sản phẩm dự thi được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như video Reels, bài viết hoặc “meme” sáng tạo. Đây đều là những định dạng phổ biến trên mạng xã hội hiện nay, đòi hỏi người tham gia vừa có tư duy nội dung, vừa có khả năng nắm bắt xu hướng và thấu hiểu hành vi người dùng.

Điểm đặc biệt của chương trình là toàn bộ nội dung đều được triển khai trên hệ thống Fanpage chính thức của Chứng khoán KIS. Điều này giúp thí sinh có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, làm quen với quy trình xây dựng nội dung cho thương hiệu và đánh giá hiệu quả truyền thông thông qua các chỉ số tương tác thực tế.

Trước khi bước vào vòng thi, các đội còn được tham gia chuỗi đào tạo chuyên sâu do đội ngũ chuyên gia của Chứng khoán KIS trực tiếp hướng dẫn. Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức đầu tư, tài chính cá nhân cũng như kỹ năng xây dựng nội dung và sản xuất video ngắn trên các nền tảng số. Thông qua chương trình, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội xây dựng portfolio thực tế, tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

KHÔNG CHỈ LÀ CUỘC THI, ĐÂY CÒN LÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Bên cạnh giá trị học tập và trải nghiệm thực tế, cuộc thi còn mang đến nhiều quyền lợi hấp dẫn dành cho các đội tham gia. Nổi bật là cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị lên tới 39 triệu đồng. Trong đó, đội đạt giải Nhất sẽ nhận phần thưởng trị giá 15 triệu đồng; giải Nhì trị giá 12 triệu đồng và giải Ba trị giá 9 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao hai giải Cá nhân xuất sắc với giá trị 1,5 triệu đồng mỗi giải nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật trong suốt cuộc thi.

Khác với nhiều cuộc thi ngắn hạn, kết quả chung cuộc của KIS Content Challenge 2026 được tính dựa trên tổng điểm tích lũy trong suốt hành trình 8 tuần. Hệ thống chấm điểm kết hợp giữa chất lượng nội dung, hiệu quả tương tác, tính kỷ luật và kết quả triển khai thực tế của từng đội.

Các đội sẽ được đánh giá thông qua lượng tương tác trên trang Facebook, mức độ tuân thủ kế hoạch đăng tải nội dung, khả năng hoàn thành các yêu cầu của Ban tổ chức cũng như những thành tích đạt được trong quá trình tham gia chương trình. Bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ hằng tuần nhằm tạo động lực cạnh tranh và giúp các đội theo dõi tiến độ của mình. Đáng chú ý, các đội tham gia còn được hỗ trợ chi phí hằng tháng theo quy định của chương trình, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung sáng tạo và phát triển nội dung.

Không dừng lại ở một cuộc thi dành cho sinh viên, chương trình còn được xem là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Những cá nhân thể hiện năng lực nổi bật sẽ có cơ hội trở thành cộng tác viên hoặc thực tập sinh chính thức tại các chi nhánh của Chứng khoán KIS trên toàn quốc.

Đây là cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành chứng khoán ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo kế hoạch, chương trình sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 4/6 đến hết ngày 29/6/2026. Sau giai đoạn sơ tuyển và đào tạo kỹ năng, vòng thi thực chiến sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 30/8/2026.

Với mô hình kết hợp giữa đào tạo chuyên môn, trải nghiệm thực tế, sáng tạo nội dung và định hướng nghề nghiệp, cuộc thi KIS Content Challenge 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi hấp dẫn dành cho thế hệ sinh viên yêu thích tài chính, truyền thông số và mong muốn khẳng định bản thân trong môi trường chuyên nghiệp.

* Thông tin thể lệ chi tiết của cuộc thi được công bố trên trang website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/content-challenge-2026).