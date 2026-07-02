KIS thúc đẩy trải nghiệm đầu tư số với chương trình "Chào bạn mới iKIS"

Khách hàng mở tài khoản mới có cơ hội nhận thưởng tới 250.000 đồng khi đáp ứng các điều kiện của chương trình.
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường chứng khoán, trải nghiệm mở tài khoản nhanh, thuận tiện cùng các chương trình ưu đãi dành cho nhà đầu tư mới đang được nhiều công ty chứng khoán chú trọng nhằm thu hút khách hàng.
Nắm bắt xu hướng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) triển khai chương trình "Chào bạn mới iKIS", dành cho khách hàng cá nhân mở tài khoản lần đầu tại KIS thông qua ứng dụng iKIS.
Theo chương trình, khách hàng có cơ hội nhận tổng giá trị thưởng lên tới 250.000 đồng khi hoàn thành các hoạt động theo thể lệ, bao gồm mở tài khoản, phát sinh giao dịch và giới thiệu bạn bè tham gia. Thay vì chỉ tập trung vào ưu đãi khi mở tài khoản, chương trình được thiết kế theo nhiều bước nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên nền tảng giao dịch số.
Bên cạnh ưu đãi dành cho khách hàng mới, KIS cũng triển khai cơ chế giới thiệu bạn bè. Khi người được giới thiệu hoàn tất các điều kiện theo chương trình, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều có cơ hội nhận thêm phần thưởng theo quy định. Cách triển khai này không chỉ gia tăng quyền lợi cho khách hàng mà còn góp phần mở rộng cộng đồng nhà đầu tư trên nền tảng iKIS.
Toàn bộ quy trình mở tài khoản được thực hiện trực tuyến bằng công nghệ eKYC, cho phép khách hàng hoàn tất đăng ký chỉ trong khoảng 3 phút mà không cần đến trực tiếp quầy giao dịch. Sau khi tài khoản được kích hoạt, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch và tham gia chương trình ngay trên ứng dụng.
Sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi đáng kể cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường chứng khoán. Nếu trước đây việc mở tài khoản hay thực hiện giao dịch thường yêu cầu nhiều thủ tục trực tiếp, thì hiện nay phần lớn quy trình đã có thể thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số.
Trong xu hướng đó, ứng dụng iKIS được Chứng khoán KIS đầu tư phát triển như một nền tảng giao dịch tích hợp nhiều tiện ích dành cho nhà đầu tư cá nhân. Người dùng có thể mở tài khoản trực tuyến, theo dõi thị trường theo thời gian thực, quản lý danh mục, đặt lệnh giao dịch và cập nhật thông tin đầu tư ngay trên thiết bị di động.
Theo đại diện KIS, chương trình "Chào bạn mới iKIS" không chỉ hướng đến việc mang lại ưu đãi tài chính cho khách hàng mới mà còn khuyến khích nhà đầu tư trải nghiệm toàn bộ quy trình đầu tư trên nền tảng số. Thông qua các hoạt động như mở tài khoản, giao dịch và giới thiệu bạn bè, chương trình kỳ vọng góp phần mở rộng cộng đồng nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh nhu cầu đầu tư trực tuyến ngày càng gia tăng.
Chương trình áp dụng đối với nhà đầu tư có tài khoản lưu ký tại KIS; không áp dụng đối với nhân viên KIS. Việc xét thưởng được thực hiện dựa trên dữ liệu ghi nhận từ hệ thống theo đúng thể lệ chương trình.
* Thông tin chi tiết về chương trình "Chào bạn mới iKIS" được đăng tải tại website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/chao-ban-moi-ikis)
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