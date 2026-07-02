Thanh Hóa doanh thu đạt 15.800 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

Dù đối mặt với nhiều thách thức, các khu và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt mức tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu, trong đó thành phố Sầm Sơn tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào kết quả chung của toàn tỉnh...

Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong nửa đầu năm 2026, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 9,95 triệu lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ hoạt động du lịch ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn, đạt hơn 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý 2/2026 – giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hè, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp đón khoảng 8,6 triệu lượt khách. Số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu (10,8%) cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách (4,3%). Điều này phản ánh xu hướng gia tăng mức chi tiêu trung bình và thời gian lưu trú của du khách khi đến địa phương, đồng thời cho thấy bước đầu có sự chuyển dịch về chất lượng và giá trị gia tăng của ngành du lịch tỉnh.

​Thành phố Sầm Sơn tiếp tục là địa bàn đóng góp chủ lực vào kết quả kinh tế du lịch của toàn tỉnh trong 6 tháng qua. Nhờ lượng khách duy trì ở mức cao, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, doanh thu du lịch của Sầm Sơn ước đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng thu toàn tỉnh và tiếp tục duy trì vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển thu hút dòng khách lớn.

Cùng với phân khúc du lịch biển tại Sầm Sơn, các địa bàn trọng điểm khác như khu du lịch Hải Tiến và Hải Hòa cũng ghi nhận lượng khách ổn định. Sự phân bổ này giúp đa dạng hóa các điểm đến ven biển, tạo nên chuỗi cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng đồng bộ cho khu vực ven biển xứ Thanh.

​Kết quả thu về trong nửa đầu năm có sự tác động từ các biện pháp tổ chức và quản lý thị trường của địa phương. Thời gian qua, các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng lưu trú và tập trung vào các loại hình du lịch gắn với văn hóa bản địa, cảnh quan tự nhiên.

Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa cũng được triển khai diện rộng trên nhiều nền tảng, kết hợp với các chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa định kỳ để thu hút khách. Ở góc độ quản lý, cơ quan chức năng đã thắt chặt việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, bảo đảm trật tự trị an, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng.

​Dựa trên kết quả thực hiện của 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các kế hoạch cho chặng đường còn lại nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra cho cả năm 2026. Tỉnh đặt kế hoạch phấn đấu đón tổng cộng 16,8 triệu lượt khách và đạt tổng thu du lịch 49,5 nghìn tỷ đồng, nhằm củng cố vị thế trung tâm kinh tế du lịch tại khu vực Bắc Trung Bộ.