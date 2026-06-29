Đề xuất điều chỉnh cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để xác định điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng tính theo năm, một năm phải tính đủ 12 tháng.
Trường hợp tính mức hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh lại việc làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp khi tính mức hưởng có tháng lẻ.
Cụ thể, người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 1 tháng đến 3 tháng được tính là một phần tư (0,25) năm, từ 4 tháng đến 6 tháng được tính là nửa (0,5) năm; từ 7 tháng đến 9 tháng được tính là ba phần tư (0,75) năm, từ 10 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
Bộ Nội vụ lý giải, việc điều chỉnh lại thời gian đóng bảo hiểm xã hội nêu trên nhằm bảo đảm công bằng hơn về quyền lợi hưởng cho người tham gia.
Ví dụ, theo quy định trước đây, thời gian đóng có 1 tháng lẻ hay 6 tháng lẻ thì đều được làm tròn là nửa năm. Còn theo dự thảo Luật, người có 5 tháng lẻ sẽ được tính mức hưởng cao hơn người có 1 tháng lẻ. Việc điều chỉnh cũng là để phù hợp trong mối tương quan với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu tính lẻ theo mức nhỏ nhất là 0,25%.
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, dự thảo Luật cho phép họ tiếp tục được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu, nhưng không quá 5 năm. Thời điểm đóng là tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, thay vì tháng trước liền kề tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu như quy định hiện hành. Việc này để bảo đảm tính thống nhất về thời điểm hưởng lương hưu đối với các nhóm đối tượng khác.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng dự kiến loại trừ thời gian mà người lao động đóng tiếp cho số tháng còn thiếu (tối đa 6 tháng) để đủ điều kiện hưởng lương, thì thời gian đóng tiếp đó không được tính là thời gian làm nghề thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt, đặc thù trong lực lượng vũ trang, nhằm đảm bảo tương thích với những người lao động đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu khác.
Ngoài ra, dự thảo Luật còn bổ sung quy định người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp trong tháng đầu làm việc, hoặc trong tháng đầu trở lại làm việc, mà người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên.
Luật mới cũng đề xuất sửa quy định liên quan đến trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Theo đó, đối với những người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, nhưng lựa chọn tiếp tục làm việc, thì mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính là 0,5 năm, hay 2 năm, và phụ thuộc vào thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đến thời điểm nghỉ hưu.
Theo Bộ Nội vụ, chủ trương khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc, đóng bảo hiểm xã hội sau khi đủ điều kiện nghỉ hưu, đã dẫn đến nhiều trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng tiếp tục làm việc, nên mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu tăng cao.
Chẳng hạn, nhóm có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc nơi có phụ cấp khu vực 0,7, hoặc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hoặc người lao động đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động…
Quy định này còn dẫn đến việc người lao động tiếp tục đi làm sau khi đủ tuổi hưởng lương hưu một thời gian rất ngắn (chỉ 1 tháng sau khi đủ điều kiện hưởng) để hưởng các chênh lệch có lợi - một hình thức trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến Quỹ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, không phản ánh đúng quy định giảm tuổi nghỉ hưu đối với các điều kiện hưởng lương hưu đặc biệt nêu trên.
Do đó, với hướng sửa đổi mới nhằm tạo thuận lợi trong việc xác định mốc tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu đối với từng trường hợp.
Sau hơn 10 năm thực thi, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện làm việc tại nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước những thay đổi mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình việc làm mới, việc sửa đổi luật đang được đặt ra nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh, nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 51 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland...
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Không chỉ hỗ trợ người dân phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, Dự án “Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị” còn hướng tới xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập và đảm bảo nguồn nước sạch cho hàng nghìn người dân Quảng Trị...
Thời tiết nắng nóng kéo dài đang gây áp lực lớn lên hệ thống cấp nước tại thành phố Huế. Tại các xã Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô, nhiều hộ dân phải chật vật tìm nước sinh hoạt, trong khi chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó trước nguy cơ thiếu nước kéo dài.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...