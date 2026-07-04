Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Đây là nhiệm vụ đang được triển khai theo chủ trương của Chính phủ nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia lấy mẫu ADN.Ảnh: Hoàng Phương.

Ngày 03/7/2026, tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân tham gia thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Trước khi thực hiện lấy mẫu, các đại biểu đại diện Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn và cán bộ, nhân đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Phương.

Sau lễ tưởng niệm, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được các lực lượng chuyên môn triển khai theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, phục vụ công tác giám định AND; góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đây là nhiệm vụ đang được triển khai theo chủ trương của Chính phủ nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Việc tham gia hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169 đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm trong đó giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, để hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp; đặc biệt là triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong các nghĩa trang trên cả nước; tăng tốc thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ để xây dựng ngân hàng gene phục vụ xác định danh tính…