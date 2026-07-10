Lực bắt đáy đưa giá vàng bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/7), khi lực bắt đáy ở vùng giá thấp nhất 1 tuần đưa giá kim loại quý này đảo chiều...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, rủi ro giảm giá vàng trong ngắn hạn vẫn còn do tình hình ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.124,8 USD/oz, tăng 48 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 60,1 USD/oz, tăng 1,71 USD/oz, tương đương tăng 2,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8 tăng 1,4%, đóng cửa ở mức 4.140,8 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giảm còn hơn 4.050 USD/oz, thấp nhất kể từ đầu tháng. Nhà đầu tư bắt đầu mua mạnh hơn ở vùng giá này, đưa giá chuyển sang trạng thái tăng.

“Đã có một số hoạt động bắt đáy sau cú sụt ngày hôm qua của giá vàng. Trong ngắn hạn, động lực chính chi phối giá vàng là triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)” - chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters.

Ông giải thích nếu Fed có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với lãi suất, giá vàng và giá bạc có thể tăng. Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất, thị trường kim loại quý sẽ đương đầu áp lực giảm.

Trong khi đó, triển vọng lãi suất Fed tùy thuộc nhiều vào diễn biến giá dầu và tình hình ở Vùng Vịnh. Tuần này, Mỹ và Iran lại tiến hành các cuộc tấn công, đặt thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên trước nguy cơ đổ vỡ.

Ngày thứ Năm, lực lượng Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước Vùng Vịnh. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã không kích vào các tỉnh duyên hải miền Nam và các tỉnh miền Đông của Iran.

Xung đột nóng lên khiến lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz giảm nhanh. Giám đốc nghiên cứu Matt Smith của công ty dữ liệu vận tải biển Kpler tiết lộ với hãng tin CNBC rằng trong ngày thứ Tư (8/7) chỉ có 13 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, so với bình quân 33 tàu mỗi ngày trong 1 tuần trước đó.

Tuy nhiên, giá dầu thô giảm khoảng 2% trong phiên ngày thứ Năm do lo ngại lạm phát và các khó khăn kinh tế khác có thể gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Giá dầu xuống thang cũng là một động lực cho giá vàng tăng trong phiên này. Trước đó, giá dầu tăng khoảng 5% trong phiên ngày thứ Tư đã khiến giá vàng sụt giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 62% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 69% của phiên ngày hôm trước.

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 9/7, ngân hàng HSBC giảm dự báo giá vàng bình quân năm 2026 và 207 về mức tương ứng là 4.560 USD/oz và 4.925 USD/oz, từ dự báo trước đó là 4.864 USD/oz và 5.000 USD/oz.

Các nhà phân tích của HSBC dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.800 USD/oz đến 4.700 USD/oz trong thời gian còn lại của năm 2026 và kết thúc năm ở mức 4.750 USD/oz. Về năm 2027, HSBC nhận định giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức 5.025 USD/oz.

“Thay đổi trong đánh giá về chính sách tiền tệ của Fed và tác động của việc này tới đồng USD là một trong những nguyên nhân chính việc sau việc vàng tiếp tục bị bán và giá vàng tiếp tục giảm”, báo cáo viết.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo báo cáo, lực mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đã giảm bớt sau khi giữ vai trò then chốt thúc đẩy xu hướng tăng của giá vàng trong những năm gần đây. Dù vậy, báo cáo cho rằng hoạt động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong dài hạn vẫn có thể hỗ trợ giá vàng.

HSBC nhận định dòng vốn chảy ròng khỏi các quỹ ETF vàng trong nửa đầu năm nay có thể đảo ngược một phần trong nửa sau của năm.

Dù giảm dự báo giá vàng, HSBC cho rằng rủi ro giảm giá vàng có thể chỉ ở mức hạn chế vì phần lớn thị trường đã điều chỉnh để thích nghi với đồng USD mạnh hơn và mức lãi suất cao hơn. Các nhà phân tích của nhà băng này lập luận một số yếu tố hỗ trợ giá vàng từ trước khi xung đột nổ ra ở Trung Đông, gồm mối lo về tài khóa, sự bất định kinh tế, và gánh nặng nợ công vẫn còn nguyên vẹn.

Xung đột ở Iran đã đẩy giá vàng xuống, “nhưng chúng tôi không cho rằng sự sụt giảm giá vàng liên quan tới cuộc chiến này sẽ kéo dài”, HSBC nhận định.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index giảm 0,13%, còn 100,9 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,1 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.005,6 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (10/7), giá vàng và giá bạc giằng co nhẹ quanh mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 8h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, giao dịch ở mức 4.128 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,4%, đạt 60,3 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 131,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.081 đồng (mua vào) và 26.471 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.