Vàng sụt giá sau khi Tổng thống Trump tuyên bố cứng rắn với Iran

Với căng thẳng nóng lên ở Vùng Vịnh, giá vàng lại đang đối đầu với sức ép giảm từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/7), do giá dầu thô leo thang và mối lo lạm phát lại dấy lên trong tâm trí nhà đầu tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran coi như đã kết thúc. Quỹ vàng SPDR Gold Trust “nằm im” trong phiên này, trong khi lại có thêm một số tổ chức dự báo cắt giảm triển vọng giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.076,9 USD/oz, giảm 29,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 58,39 USD/oz, giảm 1,7 USD/oz, tương đương giảm 2,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 sụt 1,8%, đóng cửa ở mức 4.082,4 USD/oz.

Sau đợt phục hồi vào tuần trước nhờ triển vọng tăng lãi suất dịu đi, giá vàng lại đang đối đầu với sức ép giảm từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn. Nguyên nhân dẫn tới sự trở lại của khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay là căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại.

Vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran tấn công các tàu thương mại tại hoặc gần eo biển Hormuz. "Mỹ quy trách nhiệm cho Iran về các hành động gây hấn vô cớ gần đây nhắm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự đang tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế huyết mạch”, CENTCOM nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Đợt tấn công mới nhất này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump cho biết ông có thể không còn hứng thú với việc cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran. Trước đó cùng ngày, ông Trump đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran coi như đã "chấm dứt" do tình trạng thù địch tái diễn tại eo biển này, đồng thời cho biết ông có thể ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công quân sự.

"Tôi không chắc mình muốn đạt được thỏa thuận với họ. Chúng ta có thể chơi trò đấu trí, nhưng tôi không chắc mình muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - nơi ông đến để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những diễn biến này đẩy giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 5,2%, đóng cửa ở mức 78,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,4%, chốt ở mức 73,52 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh dẫn tới rủi ro lạm phát toàn cầu dai dẳng ở mức cao, đồng nghĩa các ngân hàng trung ương như Fed có thể phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất tăng không có lợi cho giá vàng.

“Nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng trong phiên ngày hôm nay là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, với khả năng thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ. Các tài sản rủi ro đã đồng loạt bị bán trong phiên này, và vàng cũng không nằm ngoài xu thế đó”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận xét với hãng tin Reuters.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, được công bố vào ngày thứ Tư, cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lo ngại về sự gia tăng của áp lực lạm phát và nghĩ đến việc phải tăng lãi suất. Trong đó, một số thành viên tham dự cuộc họp nhận thấy khả năng phải sớm tăng lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 69% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 62% của phiên ngày hôm trước.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này, là một yếu tố khác gây áp lực giảm lên giá vàng. Chỉ số Dollar Index nhích lên mức 101,03 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Tư, ở mức 1.002,5 tấn vàng.

Trong một báo cáo vừa công bố, Bank of America giảm 14% dự báo giá trung bình năm 2026 của vàng, về mức 4.360 USD/oz. Cơ sở của động thái hạ dự báo giá vàng này là sự cứng rắn trong lập trường chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng này vẫn tin giá vàng có thể đạt 5.000 USD/oz một khi chu kỳ thắt chặt kết thúc.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (9/7), giá kim loại quý chưa có nhiều biến động so với chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, giao dịch ở mức 4.080 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,3%, đạt 58,6 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 130,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.076 đồng (mua vào) và 26.466 đồng (bán ra), tăng 4 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.