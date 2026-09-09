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Máy móc quá hạn 10 năm vẫn có thể nhập khẩu vào Việt Nam

H Hạ Chi

Trường hợp doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu nhập máy móc, thiết bị đã quá thời hạn 10 năm, có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cho phép nhập khẩu nếu thiết bị có công suất hoặc hiệu suất còn lại từ 85% trở lên so với thiết kế, đồng thời mức tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế...

Ảnh minh hoạ: Adobe Stock.
Ảnh minh hoạ: Adobe Stock.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đã ban hành Thông tư 56/2026/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Thông tư áp dụng với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc Chương 84 và Chương 85 trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được doanh nghiệp nhập về để phục vụ sản xuất tại Việt Nam. Quy định này không áp dụng với những hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ.

TIÊU CHÍ NHẬP KHẨU 

Theo quy định, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí.

Thứ nhất, dây chuyền cũng phải được sản xuất theo các tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). 

Trường hợp chưa có QCVN, dây chuyền phải được sản xuất theo các chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một nước thuộc nhóm G7 hoặc Hàn Quốc.

Thứ hai, công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

Thứ ba, mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

Thứ tư, Thông tư đặt ra yêu cầu về nguồn gốc và mức độ phổ biến của công nghệ. Công nghệ sử dụng trong dây chuyền không được thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc cấm chuyển giao theo quy định hiện hành.

Thứ năm, công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 3 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD).

Với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, điều kiện đầu tiên là tuổi thiết bị không quá 10 năm. Một số lĩnh vực đặc thù có giới hạn riêng được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư.

Tương tự dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy định của QCVN. Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thông tư cũng quy định trường hợp ngoại lệ đối với doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu nhập máy móc, thiết bị đã quá thời hạn 10 năm để duy trì hoạt động.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cho phép nhập khẩu nếu thiết bị vẫn đáp ứng hai điều kiện: công suất hoặc hiệu suất còn lại từ 85% trở lên so với thiết kế, đồng thời mức tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG 

Thông tư không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong một số trường hợp đặc thù, chủ yếu liên quan đến hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hoặc sử dụng trong các khu phi thuế quan.

Cụ thể, các trường hợp này gồm hàng hóa quá cảnh, trung chuyển hoặc gửi kho ngoại quan; kinh doanh chuyển khẩu; tạm nhập, tái xuất và một số hình thức tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập khác theo quy định về quản lý ngoại thương.

Ngoài ra, máy móc, thiết bị cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư nếu được nhập vào để thực hiện hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng với thương nhân nước ngoài; mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu phi thuế quan; hoặc được chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

Một số trường hợp khác cũng được loại trừ, như máy móc phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được, hoặc phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Các máy móc, thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng không thuộc phạm vi của Thông tư.

Tương tự, thiết bị thuộc những lĩnh vực chuyên ngành mà bộ, cơ quan ngang bộ đã có quy định pháp luật riêng để quản lý cũng được áp dụng theo quy định chuyên ngành thay vì Thông tư này.

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