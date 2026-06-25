Miễn room tín dụng cho 18 dự án: Ngân hàng và Xây dựng hưởng lợi

Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng và Xây dựng, Vật liệu Xây dựng.

Chứng khoán KBSV vừa có đánh giá mới nhất về cơ chế tín dụng đặc thù cho 18 dự án trọng điểm của Vingroup, Sun Group và Masterise.

Trước đó, ngày 22/6/2026, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 5386/NHNN-TD hướng dẫn các Ngân hàng Thương mại cấp tín dụng cho 18 dự án trọng điểm theo kiến nghị của Vingroup, Sun Group và Masterise.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép các Ngân hàng Thương mại loại trừ dư phần nợ cấp cho các dự án này khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng và có thể xem xét nới hạn mức tín dụng được cấp cho một hoặc nhóm khách hàng có liên quan (theo Quyết định 09/2024/QĐ-TTg).

Danh mục dự án được đề xuất là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược trong lĩnh vực hàng không, đường sắt tốc độ cao, và các công trình phục vụ APEC. Tổng vốn huy động của nhóm dự án này là 752,1 nghìn tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2033, trong đó khoảng 85% tổng vốn huy động dự kiến sẽ được giải ngân trong 3 năm đầu.

Với giả định tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 đạt 15% tương đương tổng dư nợ tín dụng đạt 21.384 nghìn tỷ đồng, quy mô vay vốn của nhóm dự án dự kiến sẽ chiếm khoảng 1% tổng dư nợ tín dụng cho mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, ước tính đóng góp vào tăng trưởng tín dụng thêm khoảng 0,5-1%/năm trong giai đoạn này.

Theo KBSV, quyết định này của Ngân hàng Nhà nước phản ánh cơ chế hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đang mang tính chọn lọc khi mức đóng góp vào tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ ở mức vừa phải, qua đó giúp khơi thông nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà không làm thay đổi đáng kể định hướng điều hành tín dụng chung của Ngân hàng Nhà nước.

Tác động thực tế nhiều khả năng sẽ tập trung ở một số ngân hàng tham gia tài trợ dự án thay vì toàn hệ thống, tạo dư địa tăng trưởng tín dụng đáng kể nhưng đồng thời làm gia tăng mức độ tập trung tín dụng, yêu cầu các ngân hàng phải siết chặt khâu quản trị rủi ro.

Về tác động lên mặt bằng lãi suất, theo KBSV, quyết định này của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo sức ép nhất định lên việc gia tăng vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại tham gia giải ngân trực tiếp, đặc biệt khi chênh lệnh giữa huy động tiền gửi và dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tiếp tục nới rộng kể từ cuối 2025 khiến tỷ lệ LDR thuần toàn hệ thống tăng mạnh.

Dù vậy, áp lực lên hệ thống sẽ được giảm bớt khi Ngân hàng Nhà nước chủ động nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đồng thời cho phép tính thêm 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ LDR (theo Thông tư 25/2026/TT-NHNN).

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ để bổ sung nguồn vốn cho vay các dự án này. Do đó, mặt bằng lãi suất huy động sẽ ổn định ở vùng hiện tại, thậm chí có thể bắt đầu xu hướng giảm trong quý 3 nếu huy động của toàn hệ thống có sự cải thiện và giải ngân đầu tư công tăng mạnh.

Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng. Tác động tích cực được kỳ vọng tập trung ở nhóm ngân hàng có năng lực thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, nền tảng huy động vốn vững chắc và chất lượng tài sản tốt, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân có vốn lớn.

Ngoài ra, các ngân hàng như TCB, STB, LPB kỳ vọng cũng sẽ có lợi thế nhờ mối quan hệ đã được thiết lập từ trước với Vingroup. Tuy nhiên, không loại trừ rủi ro tập trung tín dụng vào một số Ngân hàng Thương mại có quan hệ gần với các chủ đầu tư có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của nhóm này.

Nhóm ngành xây lắp – vật liệu xây dựng: Cơ chế tín dụng đặc thù kỳ vọng sẽ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân dự án, qua đó cải thiện triển vọng doanh thu, backlog của các doanh nghiệp xây lắp cũng như thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trong các năm tới.