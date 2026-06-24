Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 618,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 603,2 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục nối dài đà tăng khi nhóm cổ phiếu Vingroup giữ vai trò dẫn dắt, dù xung lực không còn mạnh như phiên trước. Sau nhiều nhịp rung lắc trong phiên, chỉ số vẫn đóng cửa tăng gần 9 điểm lên 1.878,02 điểm, cho thấy lực cầu tại vùng giá cao vẫn duy trì ổn định và giúp thị trường bảo toàn xu hướng tích cực.

Diễn biến đáng chú ý là tâm lý lạc quan đã bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền tìm đến các cổ phiếu năng lượng, dầu khí, bán lẻ, nguyên vật liệu và một phần nhóm ngân hàng.

LPB tiếp tục trở thành điểm sáng khi tăng thêm 5,51%, trong khi nhiều cổ phiếu như MWG, BSR có màn đảo chiều ấn tượng từ sắc đỏ sang tăng giá. Các mã VPB, MBB, VPL, MSN và SAB cũng thu hẹp đà giảm, đóng cửa quanh tham chiếu, phản ánh lực cầu bắt đáy đang hoạt động tích cực.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường vẫn tồn tại sự phân hóa mạnh. Độ rộng cuối phiên được cải thiện nhưng vẫn ghi nhận 113 mã tăng so với 178 mã giảm, cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên những cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì lan tỏa trên diện rộng. Nhóm ngân hàng cũng không tạo được động lực như kỳ vọng dù Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các Thông tư nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Các ngân hàng quốc doanh như BID, VCB và CTG đồng loạt quay đầu giảm giá, trong khi nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực trước triển vọng nâng hạng theo tiêu chí của MSCI chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Xét về đóng góp cho chỉ số, VHM là cổ phiếu dẫn đầu với 3,13 điểm, tiếp đến là VIC với 2,45 điểm và LPB với 1,83 điểm. Ngoài ra, TCB, MWG, TCX, BSR và HPG cũng góp phần củng cố đà tăng của VN-Index. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, STB và VJC là những mã gây áp lực lớn nhất lên thị trường.

Thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, giảm so với phiên trước nhưng vẫn không phải mức thấp nếu so với bình quân một tháng gần đây.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 618,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 603,2 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng qua khớp lệnh chủ yếu là Bất động sản và Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, LPB, NVL, VRE, PNJ, ORS, PVD, MSB, DPM, BSR.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, CTG, VPB, TCB, STB, VIX, KBC, SSI, VNM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 253,4 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 186,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là Ngân hàng. Top mua ròng tập trung gồm các mã: MBB, HDB, FPT, CTG, STB, SSI, DXG, HPG, ORS, VNM.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 10/18 ngành, chủ yếu là nhóm Bất động sản và Bán lẻ. Top bán ròng gồm các mã: VIC, VHM, SHB, LPB, MWG, VJC, NAB, VND, PC1.

Tự doanh mua ròng 62,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 11,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính và Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên gồm các mã: TCB, HPG, E1VFVN30, VPB, GEX, ACB, VHC, VCB, VCI, LPB.

Ở chiều bán ròng, nhóm bị bán mạnh nhất là Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: MBB, STB, VHM, MWG, NVL, FPT, CTG, VJC, NLG, HHV.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 296,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 405,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc nhóm Tài nguyên cơ bản. Top bán ròng gồm các mã: ORS, HDB, HPG, BSR, ACB, DXG, E1VFVN30, PNJ, GAS, CTD.

Ở chiều mua ròng, nhóm có giá trị lớn nhất là Ngân hàng. Top mua ròng gồm các mã: VHM, SHB, STB, FPT, CTG, VPB, VJC, MWG, VIX, TCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.906,3 tỷ đồng, giảm 60,7%, chiếm 25,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra ở nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước khi trao tay nhiều cổ phiếu, gồm: VJC (589,4 tỷ đồng), HCM (600 tỷ đồng), MSN (503,2 tỷ đồng), FRT (192 tỷ đồng), VIX (150,2 tỷ đồng), STB (149,1 tỷ đồng),...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Xây dựng, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện, Kho bãi, Khí đốt, Cao su; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Hóa chất, Nuôi trồng nông sản và hải sản.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.