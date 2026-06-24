VN-Index tăng nhẹ, xác suất cao hướng tới kháng cự 1.900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/6/2026

Theo BVSC, các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục của thị trường. VN-Index có thể sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự gần 1.885–1.905 điểm trong các phiên còn lại của tháng 6.

Kết phiên VN-Index tăng 8,98 điểm, tương đương 0,48% lên mốc 1878,02 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 8,14 điểm, tương đương 2,49% xuống 318,24 điểm.

VN-Index có thể sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự gần 1.885–1.905 điểm trong các phiên còn lại của tháng 6

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục của thị trường. VN-Index có thể sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự gần 1.885–1.905 điểm trong các phiên còn lại của tháng 6. Tuy nhiên, trong quá trình tăng điểm, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc để củng cố dao động trên đường MA50. Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng luân phiên giữa các nhóm ngành, đặc biệt ở những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tích cực quý 2, có câu chuyện hỗ trợ riêng và giá đang chiết khấu về các vùng hỗ trợ.

Các hoạt động mua trading ưu tiên các vị lợi thế T+ trên các cổ phiếu có sẵn và chỉ thực hiện tại các thời điểm thị trường rung lắc kiểm định lại đường MA50”.

VN-Index cần thời gian để ổn định lại và tạo nền giá chặt chẽ hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 9 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,878.02 điểm. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, nhưng 12/18 ngành tăng điểm cho thấy dòng tiền chủ yếu đi vào một số cổ phiếu nhất định trong từng ngành. Ngành Bán lẻ, Dầu khí và Bất động sản tăng trên 1%. Ở chiều ngược lại, chỉ có ngành Truyền thông giảm hơn 1%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Hai cây nến liên tiếp có bóng nến trên và dưới dài và biên độ rộng cho thấy tâm lý giằng co vẫn chi phối thị trường là chủ yếu. VN-Index cần thời gian để ổn định lại và tạo nền giá chặt chẽ hơn”.

Với diễn biến hiện nay VN-Index sẽ tích lũy trong biên độ hẹp từ 1850 điểm - 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn phục hồi với kỳ vọng phục hồi lên vùng giá quanh 1.900 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh hiện nay, giá thấp của vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm - 1.930 điểm, mà thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong các tháng 01, 02 và 05/2026. Cần có động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt qua được vùng kháng cự, đỉnh cũ này. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt qua. Với diễn biến hiện nay VN-Index sẽ tích lũy trong biên độ hẹp từ 1850 điểm - 1900 điểm.

Thị trường đang dần đi kết thúc quí II/2026 và bắt đầu quí III/2026. Qua đó nhà đầu tư đánh giá lại danh mục sau 06 tháng năm 2026. Cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới nếu có. Đây không hẳn là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng. Tuy nhiên các vị thế tích lũy đầu tư chỉ nên xem xét khi điều chỉnh và cần chọn lọc cẩn trọng hơn dựa trên cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục giao dịch lưỡng lự trong 2 phiên gần đây và đồ thị giá vẫn duy trì bên trên khoảng trống giá lên xuất hiện vào phiên 23/06/2026. Điểm tích cực là lực cầu giá thấp chủ động và động lượng tăng ngắn hạn vẫn duy trì tích cực cho thấy chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng ngắn hạn. Ở kịch bản tích cực, chỉ số tiếp tục duy trì trên 1860 điểm và tiếp tục đà tăng ngắn hạn với vùng kháng cự 1900 điểm đang là kháng cự gần nhất. Ngược lại, chỉ số có thể quay trở lại nhịp điều chỉnh nếu đánh mất vùng 1860 điểm. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng từng cổ phiếu và nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại với mức quản trị rủi ro tại 1860 điểm. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt hiện ở mức 44%/56%”.

VN-Index tiếp tục nỗ lực cân bằng ở vùng điểm 1870-1900

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning Top cho thấy sự giằng co tiếp diễn ở vùng kháng cự 1870-1900.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục diễn biến đi lên cho thấy những nỗ lực cân bằng của chỉ số ở vùng 1870-1900. Cùng với đó, chỉ báo MFI cũng duy trì xu hướng tăng nên kỳ vọng VN-Index sẽ sớm hoàn thành quá trình kiểm tra vùng kháng cự nêu trên.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng vẫn đang vận động ổn định ở vùng cao và chưa có tín hiệu đảo chiều rõ nét, tuy nhiên chỉ số chung đang đi qua vùng dải mây flat nên vẫn cần lưu ý diễn biến giằng co, rung lắc trong ngắn hạn.

VN-Index tiếp tục nỗ lực cân bằng ở vùng điểm 1870-1900 trong phiên hôm nay. Mặc dù thanh khoản vẫn ở mức thấp nhưng lực cầu đã có tín hiệu tham gia vào phiên chiều. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu đang thu hút sự chú ý của dòng tiền ở vùng giá chiết khấu hấp dẫn, đồng thời có kỳ vọng KQKD Q2 tích cực và cân nhắc giải ngân tại những nhịp rung lắc trong phiên”.

Xác suất vẫn nghiêng về kịch bản chỉ số VN-Index tiếp tục hướng lên vùng giá cao 1900–1930 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục giữ tín hiệu tăng nhờ duy trì dao động trên MA50 quanh 1850 điểm. Theo đó, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục hướng lên vùng giá cao 1900–1930 điểm. Trong trường hợp VN-Index chịu tác động bất lợi từ nhóm Vingroup, vùng 1850 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng để giữ nhịp cho tín hiệu tăng hiện tại”.

Nỗ lực của nhóm vốn hóa hóa giúp VN-Index giữ vững đà tăng và quay lại kiểm định vùng 1870 – 1880

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nỗ lực của nhóm vốn hóa lớn tiếp tục nâng đỡ tốt cho thị trường, giúp VN-Index giữ vững đà tăng và quay lại kiểm định vùng 1870 – 1880. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn duy trì tín hiệu tích cực, mặc dù trạng thái phân hóa vẫn chi phối diễn biến chung. Ở chiều hỗ trợ, điểm tựa gần của chỉ số được nâng lên vùng 1850”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.