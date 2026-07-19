Huế đem "đặc sản" gì để chinh phục du khách Hàn Quốc?

Chương trình do Sở Du lịch thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (KATA) cùng Công ty TNHH SMC tổ chức. Gần 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, tổ chức quốc tế và báo chí Hàn Quốc... đã đến tham dự.
Đoàn công tác thành phố Huế do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang dẫn đầu. Tham dự chương trình còn có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, lãnh đạo Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cùng đại diện chính quyền thành phố Namyangju.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định Hàn Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Huế. Thông qua Roadshow, thành phố mong muốn giới thiệu toàn diện các giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc sắc; đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách Hàn Quốc.
Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm Huế thu nhỏ với nhiều hoạt động tương tác, giúp khách mời và công chúng Hàn Quốc khám phá nét đặc trưng của vùng đất Cố đô.
Chương trình nghệ thuật giới thiệu Nhã nhạc Cung đình Huế, các tiết mục múa truyền thống và trình diễn áo dài đã mang đến cái nhìn sinh động về di sản văn hóa phi vật thể và nghệ thuật cung đình Việt Nam.
Không gian làng nghề truyền thống tái hiện các nghề thủ công tiêu biểu như làm nón lá, nón lá sen, vẽ nón và chằm nón. Du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cùng nghệ nhân, qua đó hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong khi đó, khu vực ẩm thực mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn với các hoạt động gói bánh nậm, bánh lọc, bánh ram ít, chế biến cơm muối cung đình và thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng như bánh ép, vả trộn tôm thịt, bánh đậu xanh trái cây, cà phê muối... Qua đó góp phần quảng bá chiều sâu văn hóa ẩm thực Huế đến bạn bè quốc tế.
Bên cạnh các hoạt động quảng bá, chương trình còn tổ chức kết nối doanh nghiệp (B2B), tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Huế làm việc với các hãng lữ hành, hãng hàng không và đối tác Hàn Quốc. Các bên đã trao đổi về khả năng xây dựng các tour chuyên đề, phát triển du lịch golf, nghỉ dưỡng, MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch di sản, đồng thời thảo luận giải pháp mở rộng thị trường, tăng cường trao đổi khách giữa Huế và Hàn Quốc.
Cũng trong ngày 18/7, đoàn công tác thành phố Huế đã làm việc với Thị trưởng thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi) để trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản và công nghiệp văn hóa, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nghiên cứu cơ hội hợp tác về giao thông, hàng không.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị được thiết lập từ năm 2019 giữa Namyangju và Huế, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đồng thời phối hợp quảng bá điểm đến và xúc tiến đầu tư.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đề xuất hai địa phương nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn mới với phạm vi hợp tác toàn diện hơn, tạo nền tảng triển khai các chương trình hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và xúc tiến đầu tư.
Chuỗi hoạt động Roadshow và các cuộc làm việc với đối tác Hàn Quốc góp phần quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, văn hóa và du lịch đặc sắc của Việt Nam, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, địa phương và tổ chức quốc tế.
Với định hướng xây dựng thương hiệu "Huế - Xứ sở hạnh phúc", thành phố kỳ vọng chương trình sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ hữu nghị và mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.
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